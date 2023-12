Ilona z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z ukochanym i już nie ukrywa swojego szczęścia. To kolejna uczestniczka 6. edycji, o której jest głośno w ostatnim czasie. Na imprezie andrzejkowej to Jakub i Marta, kandydatka Sławomira zostali przyłapani na wspólny pocałunku. Wygląda na to, że coraz więcej uczestników znalazło miłość po programie i teraz przyszedł czas na Ilonę. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Ilony.

Kolejna para w "Rolnik szuka żony". Ilona pokazała zdjęcie z partnerem

"Rolnik szuka żony" to jeden z programów randkowych, który z edycji na edycję cieszy się coraz większą popularnością, a niektórzy uczestnicy po zakończeniu przygody w hicie Telewizji Polskiej zostają influencerami, jak w przypadku Anny Bardowskiej czy Marty Paszkin. Tymczasem ostatnio swoim zdjęciem na Instagramie zaskoczyła Ilona z 6. edycji "Rolnika", która podzieliła się radosną informacją i już nie ukrywa, że jest zakochana. Ilona opublikowała zdjęcie z partnerem zrobione we wnętrzu jej sportowego auta i nie ukrywa, że jest szczęśliwa.

Partner Ilony ma na imię Dawid, ale rzadko pojawia się na jej instagramowym koncie. Ich ostatnie wspólne zdjęcie szybko zniknęło z konta uczestniczki "Rolnika". Z kolei fani cieszą się, że Ilona w końcu znalazła szczęście po głośnym rozstaniu z Adrianem Berkowiczem.

Szczęścia!

A co słychać u Adriana Berkowicza? Rolnik co jakiś czas publikuje nowe zdjęcia i nie ukrywa, że ma nową pasję i został hodowcą psów. Uczestnik 6. edycji nie zabiera głosu na temat swojego życia prywatnego, ale wiele wskazuje na to, że nadal jest singlem.

