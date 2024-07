Zbyszek i Irenka z "Rolnik szuka żony" na romantycznej randce. Ostatni odcinek programu TVP przyniósł nam wielkie emocje, ale nie tylko z powodu rozstania pierwszej pary - Ani i Marka. W czasie kiedy Marek i Ania kończyli swoją znajomość, u innej pary królowały zupełnie inne uczucia. Po tygodniowej rozłące Zbyszek spotkał się z Irenką, która zadbała o każdy szczegół przed pierwszą wizytą rolnika w jej rodzinnym domu. Wybranka Zbyszka przygotowała uroczysty obiad i starannie dobrała kreację, w której go przywitała.

Reklama

Zobacz także: Co wydarzyło się w 10. odcinku programu "Rolnik szuka żony"? Jedna para już się rozstała! Zobacz naszą RELACJĘ!

Przyznaję, że troszeczkę tęsknię - powiedziała Irenka, która poprosiła swoją córkę, aby przed Zbyszkiem pochwaliła ją, że jest świetną gospodynią.

Zbyszek również nie mógł doczekać się spotkania ze swoją wybranką.

Stęskniłem się bardzo za nią. Nie mogę się doczekać, kiedy się z nią zobaczę. Może jeszcze bardziej to uczucie dojrzeje, bardziej rozkwitnie.

Po wspólnym obiedzie z dziećmi, Irenka poprosiła rolnika o pomoc w pracach domowych. Później przyszła pora na romantyczną randkę tylko we dwoje. Co ciekawe, Irenka zaproponowała Zbyszkowi, że to ona poprowadzi jego samochód, na co rolnik zgodził się bez wahania. Para dojechała na miejsce, a rolnik nie krył zachwytu.

Szum tych fal, powiew jej włosów. Tak romantycznie i fajnie.

Irenka szybko przeszła jednak do konkretów i zapytała Zbyszka, kiedy teraz się spotkają.

Zobacz także

Będzie smutno jak odjedziesz - zaczęła Irenka. Jak my teraz się zobaczymy? Musielibyśmy się trochę postarać, bo jak się ludzie nie starają, to nic z tego nie wyjdzie.

Trudno powiedzieć, ja teraz zaczynam żniwa. Myślę, że ty tam tak nie masz więc może prędzej przyjedziesz? Troszeczkę mnie tam zobaczysz, ugotujesz coś - zaproponował Zbyszek.

Pomiędzy Irenką a Zbyszkiem zaiskrzyło! Nie zabrakło czułości i pierwszego pocałunku, chociaż sama Irenka przyznała, że czuła się trochę speszona obecnością kamer.

Kiedy chwyta za rękę nie przeszkadza mi, ale obejmowanie to troszeczkę mnie peszy jeszcze. Trzeba będzie to pokonać - zapewniła Irenka.

Jesteśmy sobie pisani- ocenił na koniec Zbyszek.

Myślicie, że Irenka i Zbyszek mają szansę na poważny i długi związek? My im bardzo kibicujemy i już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka programu "Rolnik szuka żony"!

Zobacz także: Hejt na Anię po rozstaniu z Markiem w "Rolnik szuka żony". Internauci oburzeni: "Potraktowała go jak śmiecia"

Zbyszek u Irenki - wideo

Zbyszek jest zachwycony Irenką.

Facebook

Reklama

Pomiędzy Zbyszkiem a Irenką zaiskrzyło!