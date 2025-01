"Rolnik szuka żony" to polski program rozrywkowy, w którym grupa rolników-singli bierze w nim udział z nadzieją, że znajdzie wymarzonego partnera. Show doczekało się już 11. edycji i pewne jest, że jesienią 2025 roku zobaczymy kolejną, 12. odsłonę programu. Dzięki "Rolnik szuka żony" poznaliśmy wielu charyzmatycznych uczestników, którzy podbili serca widzów i do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jedną z takich par są Adrianna i Michał, których poznaliśmy w 9. edycji. Jednak co się u nich dzisiaj dzieje? Fani od pewnego czasu bardzo martwią się o tę dwójkę. Ada właśnie zamieściła wymowny komentarz!

Reklama

Historia miłości Ady i Michała z "Rolnik szuka żony"

Michał Tyszka cieszył się ogromnym zainteresowaniem pań w 9. edycji "Rolnik szuka żony", jednak to list od Adrianny od razu zwrócił jego szczególną uwagę. Rolnik oczywiście zaprosił ją na swoje gospodarstwo i tę dwójkę szybko połączyło piękne uczucie miłości. Już w finale programu dowiedzieliśmy się, że rolnik oświadczył się ukochanej, a rok później media obiegła wieść o ślubie Ady i Michała z "Rolnik szuka żony".

Po zawarciu małżeństwa Ada i Michał jednak niezbyt często odzywają się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, przez co wokół ich relacji zrodziło się wiele plotek. Ostatnio Ada i Michał wyjaśnili, dlaczego niemal całkowicie wycofali się z życia publicznego po ślubie.

Chcieliśmy trochę prywatności zachować po ślubie, rozwijać tę relację sami, bez tej otoczki medialnej - przyznali w niedawnej rozmowie z SE

Para kilka tygodni temu wystąpiła też w odcinku świątecznym "Rolnik szuka żony" i niestety plotki na temat ich rzekomego kryzysu tylko się pogłębiły, a to wszystko dlatego, że internauci stwierdzili, iż Ada wyglądała na dość smutną i nieobecną.

Ada z "Rolnik szuka żony" reaguje na plotki

Kiedy zatem na instagramowym profilu Ady z "Rolnik szuka żony" pojawiło się jej zdjęcie z Michałem ze świątecznego odcinka, znów nie zabrakło komentarzy od fanów sugerujących, że coś złego dzieje się w ich relacji.

Ada jakaś smutna, nieobecna

Straszny smutek od Ady bije, czasami lepiej zrezygnować niż się męczyć i żałować

Po co szliście do odcinka, jeśli coś złego się dzieje i nie macie nastroju - piszą fani

Na ostatni z tych komentarzy Ada postanowiła zareagować i przyznała wprost:

A kto powiedział, że coś złego się dzieje? - odparła Ada

Myślicie, że ta odpowiedź uspokoi fanów "Rolnik szuka żony", którzy już od pewnego czasu martwią się o relację Ady i Michała?

Reklama

Zobacz także: Ania od Marcina z "Rolnika" na długo zniknęła z Instagrama, a teraz opublikowała to. Już nie ma wątpliwości