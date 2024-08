Niedawno kandydat Anny z 10. edycji pochwalił się zdjęciami z partnerką i nie ukrywa, że jest zakochany, a teraz przyszła pora na kolejnego uczestnika. Tym razem chodzi o Tomasza, który w 8. edycji walczył o serce Kamili Boś. Trener fitness opublikował galerię zdjęć z wakacji, a na jednym z nich pozuje z tajemniczą blondynką. U podróżniczki pojawia się więcej ich wspólnych zdjęć. Wygląda na to, że kolejny uczestnik hitowego show znalazł swoją drugą połówkę... Zobaczcie zdjęcia!

Tomasz z "Rolnik szuka żony" zakochany. Kandydat Kamili pokazał zdjęcia z wakacji

Tomasz Kowalski zgłosił się do 8. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie walczył o serce Kamili i choć rolniczka ostatecznie podziękowała mężczyźnie, to zdobył ogromną sympatię widzów, którzy kibicowali mu, pisząc wprost, że niebawem znajdzie swoją drugą połówkę. Po zakończeniu przygody z programem Tomasz z "Rolnika" był łączony z Roksaną, kandydatką Stanisława, ale ostatecznie rozwiali wątpliwości, zaprzeczając tym spekulacjom. W ostatnich latach Tomasz skupił się na swojej pracy zawodowej, a teraz zaskoczył zdjęciem z wakacji w słonecznej Grecji, a na jednym ze zdjęć pozuje z piękną blondynką. Wygląda na to, że były kandydat Kamili z "Rolnik szuka żony" jest już zakochany. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Na instagramowym profilu partnerki Tomasza z "Rolnik szuka żony" pojawiło się więcej wspólnych zdjęć. Wygląda na to, że para dzieli wspólną pasję, jaką jest podróżowanie. W programie "Rolnik szuka żony" kandydat Kamili dał się poznać jako spokojny, ambitny mężczyzna. Ostatecznie rolniczka nie zdecydowała się nawiązać relacji z żadnym z kandydatów zaproszonych do gospodarstwa i z tego, co sama informuje w mediach społecznościowych, to nadal jest singielką.

Randki Kamili z "Rolnik szuka żony" przeszły do historii programu jako dość kontrowersyjne. Widzowie nie ukrywali, że brzmiały bardziej jak rozmowy kwalifikacyjne, a nie początek nawiązania relacji. Tymczasem już we wrześniu rusza 11. edycja programu i zapowiada się równie ciekawie, jak poprzednie. To nie wszystko! Telewizja Polska szykuje też dla widzów program "Polak szuka żony", w którym czwórka uczestników z Chicago będzie szukała swojej drugiej połówki w Polsce.