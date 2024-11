Rafał z "Rolnika" porzuci gospodarstwo dla Dominiki? Zaskoczył wyznaniem: "Na zimę się wprowadzę"

Rafał z "Rolnik szuka żony" zaskoczył widzów wybierając Dominikę zamiast Anety. Jednak wiele osób go poparło w tej decyzji i tak samo jak on stwierdziło, że Dominika bardziej do niego pasuje. W zwiastunie kolejnego odcinka rolnik zdradził, co czuje do swojej wybranki i zaskoczył wyznaniem. Widzowie się tego nie spodziewali!