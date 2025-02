Agata Matuszewska, uczestniczka 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się smutnym wspomnieniem. Podczas Q&A na Instagramie rolniczka opowiedziała o tragicznej śmierci męża, po której została sama z czwórką dzieci oraz gospodarstwem, którym musiała się zająć. To naprawdę bardzo przykra historia.

Agata z "Rolnik szuka żony" w poruszającym wyznaniu o mężu

Agata Matuszewska wzięła udział w 11. edycji miłosnego hitu TVP, by móc w końcu znaleźć swoją drugą połówkę. Uczestniczka show była już mężatką, ale niestety przez straszny wypadek została wdową. 57-latka jest mamą czwórki dzieci i ma już czwórkę wnucząt, którzy są jej całym światem. To właśnie jej bliscy zachęcili ją do udziału w programie, w którym poznała Mirka i Irka. Niestety nic więcej z tego nie wynikło, ale uczestniczka show zapewniła, że zostali dobrymi znajomymi.

Rolniczka wiele przeszła, a życie jej nie rozpieszczało. Jakiś czas temu Agata z "Rolnika" przeżyła ogromny dramat związku z podpaleniami w jej gospodarstwie. Wcześniej jednak doszło do największej tragedii w jej życiu. Podczas Q&A na Instagramie jeden z internautów postanowił zapytać uczestniczkę show o jej męża. Agata wówczas odpowiedziała:

Mój mąż mając 32 lata zginął w wypadku – wyznała Agata.

Agata z "Rolnik szuka żony" o idealnym mężczyźnie

Agata z "Rolnik szuka żony" zaprosiła na gospodarstwo dwóch mężczyzn Mirka i Irka. Ten pierwszy podjął decyzję, że sam odejdzie z programu, by relacja rolniczki i pozostałego kandydata mogła się rozwijać. Niestety praca Irka jednak uniemożliwiła im kontynuowanie tej relacji. Uczestniczka show ma jednak nadzieje na miłość i podczas Q&A zdradziła, kto byłby dla niej idealnym mężczyzną.

Z wyglądu ideałem był dla mnie mój mąż wysoki ciemny brunet – wyznała rolniczka.

Jeśli chodzi o charakter to z wiekiem potrzeby się zmieniają najważniejsze, żeby był szczery kochający i aby dobrze się komunikował i odnosił z szacunkiem do innych – dodała.

Kiedy 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

Obecnie trwa nabór uczestników do 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Osoby prowadzące gospodarstwo rolne i poszukujące swojej drugiej połówki mogą zgłaszać się do 28 lutego 2025 roku.

Tradycyjnie program rozpoczyna się od odcinka zerowego, emitowanego w okolicach Wielkanocy, w którym przedstawiani są nowi uczestnicy. Następnie pełna seria odcinków jest nadawana jesienią. Chociaż dokładna data premiery 12. edycji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, można przypuszczać, że emisja rozpocznie się jesienią 2025 roku, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem programu.

