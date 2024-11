Rafał z 11. edycji "Rolnik szuka żony" do samego końca nie wiedział, na którą kandydatkę się zdecydować. Widzowie byli przekonani, że wybierze Anetę, ale nie uważali, że byłaby ona dla niego dobrym wyborem. Ostatecznie rolnik zdecydował się ułożyć sobie życie u boku Dominiki, a fani są zachwyceni jego decyzją.

Rafał z 11. edycji miłosnego hitu TVP wahał się do samego końca z podjęciem wyboru. Uczestnik show zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kobiety: Magdę, Anetę i Dominikę. Z czasem okazało się, że ta pierwsza kandydatka skrywała przed nim tajemnicę, czym był fakt, że jest rozwódką. Potem okazało się, że ukrywa coś jeszcze, o czym nie chce mówić przed kamerami. Ostatecznie Rafał z "Rolnika" pożegnał się z Magdą i skupił się na dwóch pozostałych kandydatkach. Rolnik nie wiedział, czy wybrać kandydatkę, która jest jego przeciwieństwem i spróbować czegoś nowego, czy zdecydować się na kandydatkę, która jest podobna do niego. Ostatecznie zdecydował się na tę drugą opcję i wybrał Dominikę, a Aneta musiała wrócić do domu. Ta decyzja była niemałym zaskoczeniem dla widzów, którzy sądzili, że rolnik wybierze Anetę. Tak się jednak nie stało!

Decyzja Rafała z "Rolnik szuka żony" mocno zaskoczyła internautów, ale pozytywnie. Wielu z nich stwierdziło, że to właśnie Dominika bardziej do niego pasowała, natomiast Aneta miała polować tylko na jego majątek.

No ciężko Anetko rozstać się z takim pięknym domem i wizją błogiego życia no ale cóż

Miała duże szanse u niego, ale przez to, że była tak pewna siebie to potem widocznie go to do niej zraziło...Mogła do końca nie dawać po sobie poznać po tej rozmowie na randce, bo tam już jakieś deklaracje padały... Jednak zbyt mocno się obnosiła z tym i na koniec utarł jej nosek. Smutne trochę

— piszą internauci.