Magda wzięła udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Rafała. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie byli sobie pisani i uczestniczka show jako pierwsza opuściła jego gospodarstwo. Jednak nie ubolewała nad tym zbyt długo, bo pocieszył ją jej przyjaciel, z którym teraz jest w związku. 31-latka podzieliła się właśnie bardzo osobistą historią ze swojego życia!

Magda gościła na gospodarstwie Rafała w 11. edycji miłosnego hitu TVP, gdzie walczyła o jego względy z Dominiką i Anetą. Ostatecznie rolnik postanowił pożegnać się z nią jako pierwszą. Jego decyzja okazała się trafna, bo dziś Rafał i Dominika z "Rolnika" chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Widzowie nie mają wątpliwości, że tworzą idealną parą i czekają, aż para już wkrótce podzieli się radosną nowiną. Magda również ułożyła sobie życie i jest szczęśliwie zakochana. Okazuje się, że miłość była bliżej niż myślała. Uczestniczka show związała się ze swoim przyjacielem i nie sądziła, że los może być aż tak przewrotny.

Pamiętam, jak wysłałam to zdjęcie mojemu przyjacielowi, teraz już partnerowi. Pytałam się o fryzurę po fryzjerze i jemu wysłałam to zdjęcie. Nikt wtedy nie wiedział, że będziemy razem oprócz naszej wspólnej znajomej Marty, która często powtarzała mi, że pasujemy do siebie. Zapierałam się mówiąc, że go tylko lubię, a on mnie tak samo. Pamiętam jak razem z Martą minęliśmy go w galerii handlowej - myślałam, że był z jakąś dziewczyną i nie zawracałam już tak nim sobie głowy. Marta, powiedziała po miesiącu, że był sam. Napisał do mnie dwa tygodnie później, ale ja już wtedy napisałam list do Rafała i żyła czymś innym

– czytamy na InstaStories Magdy.