Na taką wiadomość fani "Rolnik szuka żony" czekali od dawna. Chociaż w ostatnich odcinkach wszystko wskazywało na to, że Rafał odnalazł swoje szczęście u boku Dominiki to wszyscy czekali na wielki finał żeby dowiedzieć się, czy ich relacja przetrwała po programie. Dziś wieczorem stało się jasne, że rolnik i jego wybranka wciąż są razem i tworzą związek! W ostatniej odsłonie hitu TVP Rafał i Dominika zdradzili plany na wspólną przyszłość.

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" są razem. Ogłosili wieści w finale

Wielka radość w finale jedenastej edycji "Rolnik szuka żony"! Jeszcze kilka dni temu fani "Rolnik szuka żony" martwili się o relację Dominiki i Rafała, a wszystko po tym, jak do sieci trafił zwiastun finału, w którym wybranka rolnika zalała się łzami. Dziś wszystko stało się jasne i okazało się, że relacja Dominiki i Rafała przetrwała i para wciąż tworzy szczęśliwy związek. W ostatnim odcinku pojawiły się również dwie pozostałe kandydatki rolnika, co wywołało sporo emocji. Magda wyjawiła swoją tajemnicę w finale "Rolnika" i zdradziła, co skrywała przed Rafałem, później Dominika popłakała się, gdy usłyszała, co we wcześniejszym odcinku mówiła Aneta.

Marta Manowska zapytała Rafała, dlaczego w dniu decyzji wybrał Dominikę, a nie Anetę, która również bardzo mu się podobała.

Co do wyboru Dominiki byłem pewniejszy, że przyszłościowe to może być. Dominika jest taką osobą ciepłą, rodzinną wyznał rolnik.

Bardzo miło się tego słucha, a ja czuję na co dzień, że on tak o mnie myśli komentowała szczęśliwa Dominika.

Rafał nie ukrywał, że nie żałuje swojego wyboru i dziś jest szczęśliwy u boku Dominiki.

W Dominice jest najfajniejsze, że ona jest taką ciepłą osobą i przy niej czuję się tak swobodnie. Ja nie muszę wysilać się, coś kombinować, w sensie nawet rozmowy my sobie tak spontanicznie rozmawiamy bez żadnego stresu, tak jak powinno być

Podczas finałowego odcinka Rafał żegnając się z Anetą już zapowiedział, że razem z Dominiką zapraszają ją na wesele, więc Marta Manowska nie mogła nie zapytać o ich ślubne plany. Rolnik szczerze odpowiedział:

Planów na wesele jeszcze nie mamy, najpierw muszę się zaręczyć

Rolnik szuka żony TVP

A jak teraz będzie wyglądać ich wspólne życie? Okazuje się, że rolnik ma się przeprowadzić na jakiś czas do Dominiki!

Rafał się przeprowadza do mnie na zimę zdradziła Dominika.

A już wiosną, jak zaczną się u mnie prace to już byśmy chcieli żeby Dominika przeprowadziła się do mnie dodał rolnik.

Aneta, która razem z Magdą słuchała, co mówią Dominika i Rafał skomentowała to krótko: "I tak powinno być".

Jak widać, rolnik i jego wybranka mają wobec siebie poważne plany i są ze sobą naprawdę szczęśliwi.

Przyjechaliśmy z Dominiką we dwójkę więc to jest najważniejsze komentował Rafał.

Czuję się bardzo szczęśliwa przy boku Rafała. Już nie mogę się doczekać kiedy będziemy wieść nasze spokojne życie mówiła Dominika.

Kibicowaliście Rafałowi i Dominice w jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" i spodziewaliście się, że będą razem po programie?

Rolnik szuka żony TVP