Wielkimi krokami zbliża się finałowy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony". W grudniu jednak na fanów czeka jeszcze jedna niespodzianka, jaką będzie świąteczny odcinek, w którym będzie można zobaczyć nie tylko uczestników tego sezonu ale również dowiedzieć się, co słychać u tych, który poznali się w poprzednich latach. Jednej z ulubionych par niestety nie będzie w świątecznym wydaniu. Kogo zabraknie?

Małgorzata Borysewicz o świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"

Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz poznali się w 4. edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś są jedną z najbardziej lubianych par, które poznały się na planie miłosnego show TVP. W tym roku obchodzili już szóstą rocznicę ślubu. Są szczęśliwymi rodzicami Rysia i Bianki, a za kilka miesięcy ich rodzina znowu się powiększy. Małgorzata Borysewicz zdradziła, że jest w ciąży i chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Borysewiczowie nie podzielili się jednak informacją czy spodziewają się synka czy córeczki. Ten szczegół na razie zachowują dla siebie.

Jak widać w życiu rodzinnym Borysewiczów sporo się dzieje i czekają ich piękne zmiany. Małgosia z "Rolnika" nagle poruszyła też temat świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" i zasugerowała, że w tym roku się w nim nie pojawi:

W tym roku w odcinku świątecznym się nie zobaczymy z wiadomych względów, więc mocno trzymam kciuki!

Małgorzata Borysewicz o nowej edycji "Rolnik szuka żony"

Małgorzata Borysewicz ma sentyment do "Rolnik szuka żony" i trudno się jej dziwić, w końcu udział w programie odmienił jej życie rodzinne. Poznała nie tylko cudownego męża ale również doczekała się wspaniałych dzieci. Teraz z radością śledzi losy kolejnych uczestników. Rolniczka zdradziła, że ma już swoje ulubione pary i są nimi Marcin i Anna oraz Rafał i Dominika.

Obejrzałam wczoraj rolnika i bardzo mi się podobają te 2 pary. Ciężko się wypowiadać na tematy, które kiedyś mnie dotyczyły, więc nie chce wyjść na hipokrytę, ale naprawdę fajne uczucia towarzyszą jak się ogląda takie sceny... Bez żadnych dram. Czekam na finał ale nie mam żadnych przecieków, więc będzie niespodzianka.

Fani "Rolnika również uważają, że Marcin nie mógł wybrać inaczej. z kolei to co zrobił Rafał wprawiło wielu z nich w osłupienie. Najszybciej na swój wybór zdecydowała się najmłodsza uczestniczka Wiktoria, której serce zabiło do Adama. Agata zdecydowała się dać szansę Irkowi, jednak internauci zarzucają jej, że podyktowane było to rezygnacją Mirka. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak relacja Sebastiana i Kasi. Jak potoczą się losy wszystkich uczestników? Na to będziemy musieli poczekać do finałowego odcinka.

