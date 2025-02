Miłosne show Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony", od lat przyciąga tysiące widzów, którzy śledzą losy uczestników walczących o miłość. W 11. edycji poznaliśmy Rafała, który zbliżył się do Dominiki. Para w finale mówiła o poważnych planach, a teraz zaskoczyli fanów radosną nowiną, potwierdzając siłę swojego uczucia.

Historia związku Dominiki i Rafała z "Rolnik szuka żony"

Dominika i Rafał poznali się w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie od samego początku przyciągnęli uwagę widzów swoją chemią. Rafał, rolnik z pasją, poszukiwał kobiety, z którą mógłby dzielić życie na wsi, a Dominika szybko wyróżniła się spośród kandydatek swoją naturalnością, szczerością i poczuciem humoru.

Ich relacja rozwijała się dynamicznie. Z czasem, mimo konkurencji, to właśnie Dominika zdobyła serce Rafała, a w finałowym odcinku show para ogłosiła, że chce ze sobą zamieszkać.

Rafał się przeprowadza do mnie na zimę - ogłosiła Dominika.

A już wiosną, jak zaczną się u mnie prace, to już byśmy chcieli, żeby Dominika przeprowadziła się do mnie - wtórował jej Rafał

Dominika i Rafał z "Rolnik szuka żony" przekazali radosne wieści

Ostatnie tygodnie były pełne spekulacji na temat relacji Dominiki i Rafała. Plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się po tym, jak Rafał został zauważony na spotkaniu z innymi uczestnikami programu bez towarzystwa Dominiki. Brak wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych tylko podsycił domysły, że ich relacja może przechodzić trudny okres.

Jednak para postanowiła przerwać milczenie i zaskoczyć wszystkich fanów! Dominika i Rafał podzielili się radosną nowiną, która rozwiała wszelkie wątpliwości. Zakochani opublikowali nagranie z zimowej przygody na stoku narciarskim w Jaworzynie Krynickiej. Na filmiku widać, jak wspólnie spędzają czas, pełni uśmiechu i pozytywnej energii. Rafał żartobliwie skomentował ich wyprawę:

Kiedy chciałeś spokojnie pośmigać na nartach, ale... zabrałeś swoją dziewczynę, która nie umie jeździć. Ale najważniejsze, że jest zadowolona!!! - napisał pod nagraniem.

Wygląda na to, że u Rafała i Dominiki nie ma mowy o kryzysie, a ich miłość ma się świetnie. Wspólne chwile na stoku z pewnością tylko umocniły ich związek.

Tego jeszcze nie było w "Rolnik szuka żony"! Rewolucyjne zmiany w 12. edycji programu

Obecnie trwa nabór uczestników do 12. edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony", który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne i poszukujące miłości mogą zgłaszać się do udziału w show do 28 lutego 2025 roku. Tym razem produkcja postanowiła wprowadzić rewolucyjne zmiany, które zaskoczyły fanów.

Dotychczas program skupiał się wyłącznie na rolnikach, ale w nowej edycji poszerzono grono potencjalnych uczestników. Do udziału zaproszono także hodowców, pszczelarzy, rybaków, pasterzy, sadowników oraz adeptów innych dziedzin wiejskiej gospodarki. Taka różnorodność ma na celu pokazanie, że życie na wsi to nie tylko praca na roli, ale również inne pasjonujące zajęcia.

Zmiany te mają wzbogacić program o nowe historie i doświadczenia, co z pewnością przyciągnie jeszcze większą liczbę widzów. Czy nowa formuła okaże się hitem? Przekonamy się już wkrótce!

