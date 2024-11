Wszyscy rolnicy z 11. edycji show TVP wybrali już kandydatów lub kandydatki, z którymi chcą kontynuować znajomość. Wiadomo jednak, że to jedynie pierwszy krok do szczęścia: pary czeka teraz jeszcze trudniejszy etap rozwoju związków, co w kontekście popularności, jaką może nieść ze sobą udział w show, wcale nie jest łatwe. Jaką radę ma dla uczestników obecnej edycji "Rolnika" Waldemar Gilas? Zaapelował o jedno.

Reklama

Waldemar z "Rolnika" poradził uczestnikom 11. edycji jedną rzecz

Waldemar Gilas zdobył sporą popularność dzięki swojemu udziałowi w show Telewizji Polskiej - widzowie zapamiętali go m.in. ze względu na niespodziewane zwroty akcji, które zaserwował telewidzom najpierw tworząc relację z Ewą, a następnie wchodząc w związek z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Ostatecznie Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" okazali się idealnie dobraną parą i pięknie rozwijają swoją relację, której owocem jest córeczka Dominika. A co Waldemar poradziłby rolnikom i rolniczkom, którzy poszukują "tej jedynej osoby" w 11. edycji show? Rolnik nie owija w bawełnę.

Bądźcie sobą, nie dajcie się wpędzić w jakiekolwiek maliny, przestrzegajcie regulaminu (...) Owszem, złamałem trochę ten regulamin, ale nie uważam, żeby to było nie wiadomo jak karcące dla mnie jako uczestnika. No ale był ten kontakt. Nie tylko w moim wypadku to się pewnie zdarzało - zaapelował Waldemar z ''Rolnika''.

Póki co uczestnicy i uczestniczki "Rolnika" sami muszą podejmować decyzje i rozwijać swoje relacje. Co jeszcze Waldemar im poradził? Myślicie, że wezmą sobie do serca te słowa? Zobaczcie całe nasze video, które znajdziecie powyżej!

Reklama

Zobacz także: Waldemar z "Rolnika" to tata na medal? Dorota aż się rozpływa: "Córusia tatusia"