Rafał z "Rolnika" pożegnał Magdę. Na odchodne wbiła szpilę rywalce

Choć niektórzy bohaterowie "Rolnika" pożegnali kandydatów czy kandydatki w już w poprzednich odcinkach, Rafał dopiero teraz zdecydował się podjąć pewną decyzję, a jego gospodarstwo opuściła Magdalena. Jak zareagowała? Nie obyło się bez pewnej złośliwości!

Rafał z "Rolnika" coraz bliżej podjęcia decyzji. Pożegnanie Magdy nie obyło się bez szpilki

Widzowie, którzy bacznie obserwowali losy Rafała z "Rolnik szuka żony" i jego trzech kandydatek: Dominiki, Magdaleny i Anety, z pewnością wyłapali napięcia, jakie powstały między paniami. Można powiedzieć, że Aneta i Magda nie darzyły się zbytnio wzajemną sympatią - a przynajmniej nie stroniły od wbijania sobie "szpilek". Rolnikowi jednak najwyraźniej to nie przeszkadzało - do czasu, aż postanowił pożegnać się z Magdaleną jako pierwszą kandydatką.

Już w poprzednich odcinkach wiele wskazywało na to, że to właśnie Magdalena opuści dom Rafała z "Rolnika". Wygląda na to, że ona również przeczuwała już, że będzie musiała opuścić program. Zwróciła uwagę na niebywały entuzjazm rolnika w rozmowach z Anetą:

Kiedy jesteśmy w czwórkę, to Aneta z Rafałem rozmawia, natomiast kiedy ja coś mówię, to Rafał tak trochę na siłę to robi - żaliła się przed kamerą Magda.

Przeczucia Magdy się sprawdziły i niestety, rolnik powiedział jej, że nie widzi ich wspólnej przyszłości:

Jakoś nie czuję takiej chemii. Na dłuższą metę nie ma to sensu, dlatego chcę to jak najszybciej zakończyć, no bo już jestem pewny. Nie chcę, żebyś się jakoś angażowała - podsumował Rafał z ''Rolnika''.

Tuż przed odjazdem Magda zdobyła się na kilka ciepłych słów w stronę Rafała. "Dobrej decyzji życzę Tobie, żebyś wybrał i nie żałował" - przekazała mu tuż przed odjazdem. Jaką konkretnie "dobrą decyzję" miała na myśli? Szybko to wyjaśniła przed kamerami:

Miał być konkretny przekaz, natomiast i tak mu to powiedziałam w inny, delikatniejszy sposób: żeby wybrał Dominikę - podsumowała Magdalena.

Jak się okazuje, nie tylko Magda miała obiekcje związane z potencjalną relacją Anety i Rafała. Również Dominika zauważyła, że druga z kandydatek jest nieco natarczywa, co blokuje rozmowy rolnika z pozostałymi kobietami:

Praktycznie Aneta wykorzystuje ten czas bardzo intensywnie, natarczywie może? Nie wiem, czy to jest dobre słowo - skomentowała trzecia z kandydatek, Dominika.

Po pożegnaniu Magdaleny Rafał z "Rolnika" udał się na randkę z Anetą i wygląda na to, że między nimi robi się coraz poważniej! Kandydatka zaczęła snuć plany wspólnych spotkań i nie ukrywała pewności siebie.

Ty byś chciał, żebym tu jeszcze spędziła kawałek urlopu? Jakbyś oczywiście podjął ''dobrą'' decyzję. Już zaplanowałam wszystko, a co? - mówiła Rafałowi pewna siebie Aneta.

Rolnik jednak nadal miał pewne obiekcje i nie podjął ostatecznego wyboru. W jego głowie zrodziło się pytanie: czy Aneta nie jest zbyt ekstrawertyczna dla niego?

Robię sobie pole manewru. W razie ''w'', żeby nie było, że ja tak powiedziałem, że obiecywałem - podsumował rolnik.

Czy to właśnie ich relacja okaże się tą z największym potencjałem? A może widzielibyście Rafała jednak u boku Dominiki?

