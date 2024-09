Marcin Hakiel i Dominika Serowska postanowili odsłonić karty i na swoich profilach w mediach społecznościowych pokazali kadry z długo wyczekiwanego baby shower! Para już niedługo przywita na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Wygląda na to, że i żona Hakiela w niedziele miała wiele zajęć i wybrała się m.in. na drugi odcinek kultowego show Polsatu "Taniec z gwiazdami".

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez wiele lat tworzyli zgrany duet. Małżonkowie doczekali się wspólnie dwójki dzieci: Adasia i Helenki, jednak jakiś czas temu para postanowiła się rozstać. Katarzyna Cichopek związała się z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel odnalazł szczęście u boku dużo młodszej od niego Dominiki Serowskiej. Para po kilku miesiącach związku ogłosiła, że spodziewa się dziecka i od tego momentu chętnie dzieli się w mediach społecznościowych przygotowaniami do przyjścia na świat maluszka.

Jako że termin porodu Dominiki Serowskiej zbliża się wielkimi krokami, zakochani postanowili uchylić rąbka tajemnicy i w niedziele, 22 września podzielili się w sieci kadrami z wystawnego baby shower, podczas której zdradzili płeć dziecka. Jak się okazuje Marcin Hakiel i jego ukochana spodziewają się syna!

W tym czasie gdy Marcin Hakiel i Dominika cieszą się z poznania płci, żona aktora Katarzyna Cichopek wybrała się wraz z Maciejem Kurzajewskim do studia Polsatu, aby podziwiać drugi odcinek tanecznego show "Taniec z gwiazdami". Para od niedawna jest "twarzą stacji" i wspólnie prowadzą program śniadaniowy "Halo tu Polsat". Do niedawna twarzą stacji był również Marcin Hakiel, którzy przez wiele lat brał udział we flagowym tanecznym programie, jednak od tego sezonu produkcja postanowiła odświeżyć nieco skład, i Marcina zabrakło w tym gronie.

Para postawiła na eleganckie stylizacje utrzymane w ciemnych barwach, a Maciej Kurzajewski przełamał elegancję odrobiną luzu w postaci jasnych sneakersów. Twarze pary zdobiły jednak najlepsze ozdoby, czyli promienne uśmiechy.

