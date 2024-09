Michał Danilczuk jest obecnie w centrum zainteresowania po tym jak Rafał Maserak zdradził, że tancerz ma dziewczynę. Od dłuższego czasu fani zastanawiali się bowiem, co łączy Michała Danilczuka i Julię Kuczyńską "Maffashion", a ci w tej kwestii wymownie milczeli. Tancerz przez lata związany był z inną pięknością, jednak ponad dwa lata temu ich drogi się rozeszły. Była dziewczyna Michała Danilczuka obecnie robi międzynarodową karierę i... również jej tancerką! Co jeszcze o niej wiadomo?

Reklama

To z nią był związany Michał Danilczuk. Co wiadomo o jego eks?

Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska "Maffashion" poznali się w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie zostali dobrani w parę i doszli do finału. Blogerka i tancerz po udziale w show bardzo się do siebie zbliżyli i niemal całe lato spędzili wspólnie. Chociaż na temat swojej relacji uparcie milczą, to fani zaczęli podejrzewać, że tych dwoje łączy coś więcej niż przyjaźń.

Julia zabrała Michała na jedną z rodzinnych uroczystości, byli widziani na wspólnych wakacjach z synkiem blogerki, a także na jednym z najgłośniejszych wydarzeń tego roku, czyli ślubie Roxie Węgiel. Blogerka wspiera również tancerza w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" w której Michał tańczy z Majką Jeżowską, podczas 2. odcinka show doszło jednak do zaskakujących scen. Rafał Maserak niespodziewanie wygadał się ws. "Maffashion" i Danilczuka, czym wywołał niezłe zamieszanie.

EastNews Adam Jankowski/REPORTER

Obecnie Michał Danilczuk znalazł się w centrum zainteresowania nic więc dziwnego, że wiele osób jest ciekawych, kim jest też jego była dziewczyna. Tancerz ma za sobą długoletni związek - przez prawie dziesięć lat był związany, z Jowitą Przystał. Para poznała się w 2013 roku podczas obozu tanecznego, a w 2022 roku podjęli decyzję o rozstaniu.

Nie jesteśmy już razem. Rozstaliśmy się, gdy ona zaczęła swoją przygodę z programem w Londynie. Ale tak, mam teraz dobry moment. I chcę tę szansę, którą dostałem, wykorzystać jak najlepiej, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej. - mówił Danilczuk w wywiadzie dla Vivy!

30-latka również jest tancerką i na swoim koncie ma sukcesy związane z programem "Strictly Come Dancing". W 2022 roku Jowita i Hamza Yassin wygrali wspomniany program, a w tym sezonie tancerka występuje u boku Pete Wicks'a. Spodziewaliście się?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Danilczuk jest wściekły na Pavlović? "Pani Iwonka ma chyba od dwóch edycji ze mną problem"