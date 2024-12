Rafał i Dominika pokazali zdjęcie po finale "Rolnika": "Dziękujemy za ogrom gratulacji"

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" już dłużej nie muszą ukrywać swojego szczęścia. Po finale programu w końcu mogą otwarcie pochwalić się tym, co ich łączy, a to wyjątkowe zdjęcie to dowód, że naprawdę są szczęśliwi. Para podziękowała za ogrom gratulacji, jaki otrzymała.