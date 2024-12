Ogromne emocje w finale jedenastej edycji "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki doszło do spotkania Rafała ze wszystkimi kandydatkami, które walczyły o jego serce. Magda dopiero teraz ujawniła, jaką tajemnicę skrywała przed rolnikiem, a Aneta chciała się dowiedzieć, dlaczego to nie z nią chciał spróbować stworzyć związek. Gdy na ekranie został pokazany fragment, w którym Rafał dokonywał wyboru i Aneta mówiła o swoich uczuciach Dominika nie wytrzymała i polały się łzy.

Reklama

W finale "Rolnik szuka żony 11" Dominika popłakała się, gdy usłyszała wyznanie Anety

I wszystko stało się jasne. W ostatnim odcinku wielkiego hitu o poszukujących miłości rolnikach dowiedzieliśmy się, czy relacja Rafała i jego wybranki przetrwała po programie. Dziś wiemy już, że Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" są razem, ale ogromne emocje wywołało również spotkanie pary z Anetą, której również nie mogło zabraknąć w finałowym odcinku. Aneta do samego końca wierzyła, że to ona ma największe szanse na związek z rolnikiem i teraz miała okazję zapytać go wprost, dlaczego w dniu ostatecznej decyzji nie wybrał właśnie jej.

Chciałabym się dowiedzieć, co przeważyło? zapytała Aneta.

Dla mnie były te niepewności, czy to na pewno jest tak na sto procent. Nie występowało to często, ale miałem w sobie takie zawahanie, te nasze charaktery, czy one by się zeszły wyznał Rafał.

Rolnik szuka żony TVP

W wielki finale jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" Aneta, Dominika i Rafał zobaczyli wzruszające kadry z odcinka, w którym Rafał podziękował Anecie i wybrał Dominikę. Wybranka rolnika usłyszała wówczas, jak mocno przeżyła to jej rywalka.

Nie tego się spodziewałam, inny miał być finał. Bardzo zaskoczyła mnie jego decyzja. Jeżeli według niego nie dawał mi tej pewności to... no to dawał. Bardzo się zaangażowałam mówiła Aneta we wcześniejszym odcinku, który teraz został pokazany Dominice i Rafałowi.

Po tych słowach widzowie zobaczyli, jak po policzku Dominiki płynie łza. Wybrance Rafała trudno było powstrzymać wzruszenie.

Rolnik szuka żony TVP

Marta Manowska zapytała Anetę wprost, czy ma jeszcze jakieś uczucia do Rafała.

Nie, minęło już tyle czasu to po prostu takie wspomnienia wyznała była kandydatka rolnika.

Podczas pożegnania Rafała z Anetą w finale, rolnik zaprosił byłą kandydatkę na jego wesele z Dominiką! Już przed kamerami Aneta komentowała jego słowa.

Nie mam nic do dodania już, są szczęśliwi, super. Cieszę się, że już mnie zaprosił na wesele, ale daję mu jeszcze czas na skonfrontowanie tego z przyszłą małżonką

Spodziewaliście się takich scen w finale "Rolnik szuka żony"? My mocno trzymamy kciuki za Rafała i Dominikę i mamy nadzieję, że również Aneta wkrótce odnajdzie swoje szczęście!

Reklama

Zobacz także: Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" o swoim ślubie. Ten szczegół może was zaskoczyć