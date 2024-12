Agata z "Rolnik szuka żony" zabrała głos po finale. Pisze o miłości

Niestety relacja Agaty i Irka z 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie przetrwała. Uczestnik show stwierdził, że nie chce zmieniać swojej pracy i dotychczasowego życia dla rolniczki, choć ona miała taką nadzieję. Mimo wszystko dobry humor nie opuszczał rolniczki nawet w dzień finału, a tuż po nim podzieliła się z internautami pewnym zdjęciem i przemyśleniami.

Agata została namówiona do wzięcia udziału w miłosnym hicie TVP przez swoje córki. Rolniczka postanowiła zaryzykować i dać sobie szansę na miłość. Na swoje gospodarstwo zaprosiła dwóch kandydatów: Mirka i Irka. Irek z "Rolnika" sam postanowił opuścić gospodarstwo Agaty, by ona i Irek mieli szanse lepiej się poznać. Ich relacja rozwijała się powoli, ale wszystko było na dobrej drodze.

Jednak z czasem Irek postanowił również opuścić gospodarstwo Agaty i wrócić do pracy za granicą. Uczestnik show zdecydował, że nie chce zmieniać swojego dotychczasowego życia dla rolniczki. Nie przyjechał nawet na finał, tylko postanowił połączyć się ze wszystkimi na kamerce.

Agata z "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w programie, podobnie jak Wiktoria czy Sebastian. Rolniczka jednak bardzo cieszy się z wzięcia udziału w programie i twierdzi, że ma piękne wspomnienia. Uczestniczka show jest również otwarta na miłość i przyznała, że przyjdzie na nią jeszcze czas.

I to już koniec. Dziękuję za to że byliście z nami cały sezon i zapraszam do kolejnej edycji ''Rolnik szuka żony''. Nie żałuję, to było super doświadczenie. A na miłość na pewno przyjdzie jeszcze czas

– napisała Agata.