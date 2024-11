Dominika cała we łzach w finale "Rolnika"! Fani martwią się o jej relację z Rafałem

Rafał i Dominika z 11. edycji "Rolnik szuka żony" to jedna z dwóch par, która postanowiła kontynuować swoją relację. Wielki finał programu odbędzie się już w niedzielę, a zwiastun wywołał wiele wątpliwości co do przyszłości ich relacji. Widzowie są mocno zaniepokojeni! W komentarzach zawrzało.