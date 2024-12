Finał 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" już za nami! Wiadomo, że po programie dwie pary zdecydowały się kontynuować relację i chodzi oczywiście o Anię i Marcina oraz Dominikę i Rafała. Ta druga para zdecydowała, że da sobie czas, aby poczekać ze spokojem na to, jak ich relacja będzie się rozwijała, ale nie oznacza to, że zamierzają tylko czekać. Na finał "Rolnika" przyjechali wspólnie, a na okres zimowy Rafał ma przeprowadzić się do Dominiki do Gdańska, a z kolei wiosna we dwójkę mają wrócić do domu rolnika. Wygląda na to, że Dominika i Rafał mają już poważny plan na przyszłość, ale chcą go realizować na własnych zasadach i z dużą dawką spokoju. A jak para zachowywała się na finale "Rolnik szuka żony"? Te zdjęcia zdradzają wszystko!

Dominika i Rafał w 11. edycji "Rolnik szuka żony" zdobyli serca widzów i cieszą się ogromną sympatią, a ich relacji kibicują nie tylko fani randkowego hitu telewizyjnej Jedynki, ale też inni uczestnicy. Choć początkowo w pierwszych odcinkach "Rolnik szuka żony" Rafał spotkał się z dość ostrą oceną widzów, którzy zarzucali mu niezdecydowanie, ale ostatecznie pokazał się od jak najlepszej strony i kiedy wybrał Dominikę, to swoją decyzją mocno zaimponował internautom. Dominika i Rafał nie chcą spieszyć się z poważnymi deklaracjami, ale zdecydowali się zamieszkać razem i początkowo mają spędzać czas w Gdańsku, a potem razem przenieść się do domu rolnika. Wygląda na to, że w ich przypadku wszystko poszło zgodnie z planem i ich marzenia o znalezieniu drugiej połówki w końcu się spełniły. W finale mówili o sobie z wielką czułością, a ostatnio podzielili się pierwszym wspólnym zdjęciem i podziękowali za miłe słowa i gratulacje. A tymczasem przed wielkim finałem 11. edycji "Rolnik szuka żony" wzięli udział w krótkiej sesji zdjęciowej i widać, że w swoim towarzystwie czują się naprawdę dobrze i są szczęśliwi. Tylko spójrzcie na te kadry!

Na zdjęciach widać, że para nie szczędziła sobie czułości i nie tylko trzymali się za ręce, ale Rafał nieustannie przytulał Dominikę. Co więcej, na ich twarzach cały czas gościł piękny, naturalny uśmiech i nie da się ukryć, że idealnie do siebie pasują. Rafał w programie mocno zaskoczył widzów i choć początkowo pojawiały się porównania do Stanisława z 8. edycji "Rolnika", to szybko udowodnił, że doskonale wie czego chce i swoim wyborem podbił nie tylko serce Dominiki, ale i widzów, którzy darzą go ogromną sympatią.

Być może w 12. edycji "Rolnik szuka żony" zanim poznamy losy kolejnych uczestników pojawią się też kadry z wesela Dominiki i Rafała. Para nie ukrywa, że najpierw chcą się lepiej poznać i pozwolić, aby ich związek rozwijał się w swoim tempie, ale nie zamierzają też czekać w nieskończoność ze ślubem.

Planów na wesele jeszcze nie mamy, najpierw muszę się zaręczyć powiedział wprost Rafał w finale 'Rolnika'

Może w świątecznym odcinku randkowego hitu Telewizji Polskiej na palcu Dominiki pojawi się pierścionek zaręczynowy.