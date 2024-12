Dominika i Rafał po programie w dalszym ciągu rozwijają swoją relację i wygląda na to, że staje się ona coraz poważniejsza. Rafał przeprowadził się do ukochanej "na okres zimowy", natomiast na wiosnę zakochani mają zamieszkać na gospodarstwie rolnika. Dominika postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i podzieliła się wspaniałą informacją!

Dominika z "Rolnika" dzieli się swoim szczęściem. Ma to związek z Rafałem

Miłosne show Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" już od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i przyciąga tysiące widzów, którzy przyglądają się perypetiom uczestników. W 11. edycji show, prowadzonego przez Martę Manowską, mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. W finale programu wyszło na jaw, że tylko dwóm rolnikom udało się odnaleźć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. Marcina oczarowała Ania, a Rafał związał się z Dominiką, co do której ma bardzo poważne zamiary.

Dominika i Rafał ostatnio zaskoczyli wszystkich, gdy wrzucili do sieci zdjęcia z miasta zakochanych czyli Wenecji. Zakochani świetnie się ze sobą dogadują, a ich relacja w szybkim tempie się rozwija. Dominika postanowiła podzielić się z fanami swoimi przemyśleniami dotyczącymi świąt i odpowiedziała na pytania fanów. Niespodziewanie zaczęła mówić o swoim ukochanym!

Witam się z Wami z mojej kuchni, w której dopadły mnie dzisiaj pewne przemyślenia. Jestem ciekawa czy są osoby, które mają tak samo jak ja. Lubię Święta Bożego Narodzenia, ale mam wrażenie, że nie cieszą mnie już tak bardzo jak kiedyś. I nie wiem, czy to ze względu na wiek, czy może wszechobecny świąteczny klimat, który jest wprowadzany moim zdaniem o wiele za szybko. - oznajmiła.

Ukochana Rafała stwierdziła, że ma "przesyt tą świąteczną atmosferą" i już rozmyśla o nowym roku.

Mam wrażenie, że zanim przyjdzie ten 24 grudnia, to już mam taki przesyt tą całą atmosferą, że zamiast cieszyć się ze Świąt, ja myślę już o nowym roku. Ale jedno jest pewne, nie mogę doczekać się spotkania z rodzinką, rozmów i wspólnego pójścia na pasterkę. - dodała.

Fani byli zgodni z jej przemyśleniami, jednak jedna z obserwatorek napisała: "Dla Ciebie Dominiko, te święta, pierwsze wspólne z ukochanym mężczyzną powinny cieszyć bardzo i być wyjątkowe!". Dominika od razu jej odpisała:

Każda chwila z Rafałem jest dla mnie wyjątkowa i bardzo mnie cieszy

Również na stwierdzenie fanki, że wygląda kwitnąco, odpisała jednym słowem - "miłość".

Wygląda więc na to, że relacja Dominiki i Rafała rozwija się w najlepsze! Kibicowaliście im?

