1 z 20

W poniedziałek 27 czerwca o godzinie 20.55 w TVN rusza program "Projekt Lady", którego gospodynią jest Małgorzata Rozenek. O co w nim chodzi? Dwanaście niegrzecznych dziewcząt trafia do eksperymentalnej szkoły w Pałacu w Radziejowicach. O ich dobre maniery i zachowanie mają zadbać: psycholożki Tatiana Mindewicz-Puacz oraz dr Irena Kamińska-Radomska. Mentorki będą dążyły do tego, żeby dziewczyny z imprezowiczek, księżniczek czy twardych dziewczyn o męskim stylu życia stały kobietami z klasą. Każda chce się zmienić, ale na końcu wygra tylko jedna dziewczyna, która otrzyma trzymiesięczne stypendium w Eurocentres Language Cambridge School w Wielkiej Brytanii.

Co będzie się działo w pierwszym odcinku Projekt Lady? Dziewczyny przyjadą do Pałacu w Radziejowicach takie, jakie są na co dzień. W wyzywających strojach, zbyt mocnych makijażach, kolczykach w nosach i nie tylko. Dziewczyny są niepokorne, używają wulgarnych słów, lubią wypić i... chciałyby to zmienić.

Już na wstępie będą proszone o zmianę strojów, wyjęcie kolczyków, zmycie zbyt mocnego makijażu, nienoszenie butów na wysokim obcasie. Nie wszystkim się to spodoba, ale za nieposłuszeństwo grozi wyrzucenie z programu.

Zobacz fragment pierwszego odcinka Projekt Lady:

Odbywają się pierwsze lekcje zachowania przy stole, a także zajęcia z psychologiem. Dziewczynom zostaje zadane pytanie - kiedy było im przykro i źle się poczuły ze własnej skórze?

Odpowiedzi były przeróżne, ktoś wziął jedną z uczestniczek za mężczyznę, jednej z dziewczyn mama kazała iść 5 kroków dalej za nią, bo się jej wstydzi na ulicy. Polały się łzy.

Kim są dziewczyny, które zdecydowały zmienić swoje życie? Zobacz w naszej galerii.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek po programie "Projekt Lady" musiała zastanowić się, jaką jest matką! WIDEO