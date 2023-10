Widzowie doskonale pamiętają Magdalenę Lubacz z programu "Projekt Lady", który był prawdziwym hitem TVN. Co uczestniczka show sądzi o obecnych decyzjach stacji i emitowanych w niej programach? Tylko nam powiedziała całą prawdę!

Reklama

Magdalena Lubacz z "Projekt Lady" o "Hotelu Paradise" i decyzjach TVN

Fani mogli poznać Magdalenę Lubacz, znaną też jako "Maluba" w programie TVN "Projekt Lady". Gwiazda nie ukrywa, że to właśnie udział w show był dla niej początkiem kariery. Niestety, jakiś czas temu władze stacji podjęły decyzję o przerwaniu emisji "Projektu Lady". Co Magdalena Lubacz uważa o tej decyzji, a co myśli o programach obecnie emitowanych w TVN?

Magdalena Lubacz zdradziła nam, że jest świadoma tego, iż za decyzjami o kontynuacji bądź zdjęciu programu z anteny często stoją wyniki jego oglądalności.

- Stacji nie obchodzi, czy to (udział w programie - przyp. red.) zmienił życie kogokolwiek. Oni patrzą na to, czy słupki idą do góry. Więc jeśli program po którymś (...) sezonie nie przynosił takich dochodów, jakich by chcieli, no to zrezygnowali z niego - przyznała wprost Magdalena Lubacz.

Uczestniczka "Projektu Lady" w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską, nawiązała też do obecnie emitowanych show, między innymi "Hotelu Paradise". Co powiedziała? Obejrzyjcie nasze video, by się przekonać!

Reklama

Zobacz także: Fani "Hotelu Paradise" długo na to czekali. Emocje sięgnęły zenitu