Ekipa programu "Nasz nowy dom" ostatnio wyruszyła do Lublina, by tym razem wyremontować przestrzeń dla wielu dzieci. Zameldowali się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie i zrobili wszystko, by najmłodsi, pomimo walki z chorobami, czuli się tam jak w domu.

W pewnym momencie jednak widzowie usłyszeli też bardzo smutną informację. Jak się okazało, jeden z bohaterów, który pojawił się w programie kilka lat temu, niestety zmarł. Fani "Nasz nowy dom" doskonale pamiętają Bartka i mocno poruszyła ich wiadomość o jego odejściu.

Przypomnijmy, że Bartek pojawił się w "Nasz nowy dom" w XIV sezonie programu. Wystąpił w nim razem z tatą, a ekipa programu zrobiła wszystko, by warunki mieszkaniowe panów poprawiły się. Tak też się stało i Bartek oraz jego tata byli zachwyceni remontem. Bardzo cieszyli się z odnowionego lokum i rozpoczęli nowe życie.

Bartek jednak mierzył się z ciężką chorobą, którą, jak się właśnie dowiedzieliśmy, jakiś czas temu niestety przegrał. W minionym odcinku "Nasz nowy dom" ekipa programu poinformowała o odejściu chłopca.

Chłopaki, nasz program istnieje 12 lat i nie wiem, czy pamiętacie, ale też mieliśmy bohatera z tą chorobą, Bartka. W tamtych czasach nie było jeszcze takich przełomów w leczeniu tej choroby. No i niestety Bartek odszedł. Do niedawna ta choroba jeszcze była śmiertelna. No, bo wiecie, wszystkie mięśnie zanikają nawet te do oddychania, przełykania. Masakra. Dzieciaki są leczone tutaj. Bardzo bym chciała, żebyśmy im faktycznie zrobili przestrzeń, gdzie przez chwilę się o tym zapomina i rodzicom też, bo umówmy się, to nie choruje tylko dziecko

