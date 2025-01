Karolina Plachimowicz była gwiazdą drugiej edycji "Projekt Lady", programu w którym niegrzeczne uczestniczki uczyły się tego, jak być damami. Zapowiadało się, że Karolina ochrzczona przez widzów jako "Brydżyt" ma zadatki na internetową gwiazdę. Jej przejęzyczenia i szczere wyznania bawiły oglądających do łez. Dziś trudno rozpoznać tę "Brydżyt", którą kojarzycie z programu. Oto jak zmieniła się Karolina Plachimowicz.

Tak zmieniła się Karolina Plachimowicz z "Projekt Lady"

"Osoba taka jak ja powinna być z wyższych sfer" - to chyba motto, którego Karolina Plachimowicz nie wyprze się i dzisiaj. Podobnie jak lata temu, dziś również marzy o dostatnim życiu. "Ja urodziłam się w szlachcicach, czyli ja zawsze byłam damą. Powinnam być bogata, mieć służbę. Kiedy ja ostatnio usługiwałam komuś? Nigdy! Ja powinnam tylko leżeć, to jest dla mnie życie na poziomie" - śmiała się w programie. Z kolei słynna scena, gdy na powitanie Ireny Kamińskiej-Radomskiej, przesłyszała się i przedstawiła się "Karolina z Holandii" - przez fanów formatu zapamiętana została do dzisiaj.

Chociaż Karolina Plachimowicz wciąż marzy o tym, by być gwiazdą, jej szansa na popularność przeminęła już dawno. Kontrowersje, które wybuchały wokół jej życia prywatnego również sprowadziły na nią całkiem sporo krytyki. Była uczestniczka "Projektu Lady" nie dała się jednak hejterom. Jak dzisiaj wygląda jej życie? Karolina Plachimowicz mieszka z córką Joleen, o której opowiadała jeszcze w programie i stara się zapewnić jej wszystko, czego potrzebuje. Na nowych zdjęciach jednak trudno w niej rozpoznać tę Brydżyt, którą pamiętamy z "Projektu Lady".

Karolina Plachimowicz z "Projekt Lady" po metamorfozie

Karolina Plachimowicz nie szczędziła sobie operacji plastycznych i nie ukrywa, że planuje kolejne zmiany, które przybliżą ją do wymarzonego ideału. Poprawiła sobie nie tylko piersi czy brzuch ale również twarz. W ubiegłym roku z kolei zdecydowała się na operację bariatryczną, dzięki której zrzuciła całkiem sporo kilogramów. Nie ukrywa, że z niechęcią patrzy na swoje zdjęcia sprzed metamorfozy i nie chciałaby wrócić do tych czasów. Poznalibyście ją na nowych zdjęciach?

"Projekt Lady" Małgorzaty Rozenek doczekał się aż sześciu sezonów. Mało która uczestniczka skorzystała na popularności, którą dała im telewizja. W ubiegłym roku głośno było o ślubie Magdy Lubsza z pierwszej edycji "Projektu Lady", a niedługo później o ślubie z partnerką poinformowała Roksana Gac z drugiego sezonu.

