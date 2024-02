Już dziś, w środę 28 lutego, odbędzie się premiera wielkiego show TVN. "The Traitors. Zdrajcy" to nowość w wiosennej ramówce stacji. Program poprowadzi Malwina Wędzikowska, a o zwycięstwo będzie walczyć 24 graczy. Wśród uczestników znalazła się m.in. Sandra Plajzer, którą z pewnością kojarzy sporo internautów. Sandra chętnie pokazuje w sieci swoje kolorowe i odważne stylizacje. Poznajcie Sandrę Plajer z "The Traitors. Zdrajcy"!

Kim jest Sandra Plajzer z "The Traitors. Zdrajcy"?

Na premierę "The Traitors. Zdrajcy" z pewnością czekało wiele osób. O tym, że program pojawi się na antenie TVN media informowały już od kilku tygodni, a dziś widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek nowego reality show. Program jest inspirowany grą "Mafia", a uczestnicy zostaną potajemnie podzieleni na dwie grupy: "lojalnych" i "zdrajców". O zwycięstwo będą rywalizowały ze sobą 24 osoby, a jedną z nich jest Sandra Plajzer. Kim jest? Sandra wyróżnia się kolorowymi strojami, które z pewnością nadają jej charakteru.

Sandra Plajzer ma 30 lat i mieszka w Warszawie. Uczestniczka "The Traitors. Zdrajcy" jest popularną influencerką i aktorką reklamą. Sandra Plajzer jest również autorką e-booka "Ubierz się ze mną. Podręcznik stylu i odwagi" i tomiku poezji "-Ości". Jej największą pasją jest moda i zdecydowanie widać to na jej zdjęciach i nagraniach publikowanych na Instagramie czy TikToku. Sandra uwielbia kolorowe stroje i oryginalne dodatki. Internauci uwielbiają jej styl.

To jest takie wspaniałe, tyle koloru i energii wśród tej całej szarości na ulicach, uwielbiam Cię!

Oby więcej takich odważnych ludzi na mieście było

Wyglądasz jak piękny kwiat na tle tych szarości i czerni. Brawo komentują internauci.

Będziecie oglądać "The Traitors. Zdrajcy" i zamierzacie kibicować Sandrze Plajzer? My już czekamy na premierowy odcinek programu!

