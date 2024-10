Roksana Gac z "Projekt Lady" podzieliła się radosną nowiną! Jak się okazało, razem ze swoją ukochaną partnerką Marią właśnie wzięła ślub. Panie zdecydowały się na uroczystość humanistyczną w Polsce. Pierwsze nagrania z tej wyjątkowej uroczystości właśnie trafiły do sieci.

"Projekt Lady": Roksana Gac wzięła ślub z partnerką

Roksana Gac wygrała drugą edycję programu "Projekt Lady", która była emitowana w stacji TVN w 2017 roku. Po zakończeniu udziału w show Roksana od czasu do czasu pokazywała się w mediach, jednak teraz jej fani mogą śledzić jej poczynania głównie za pośrednictwem Instagrama.

Dwa lata temu Roksana Gac dokonała coming outu i wyjawiła światu, że jest szczęśliwie zakochana. Jak się okazało, jej serce skradła kobieta o imieniu Maria, z którą zwyciężczyni "Projekt Lady" zaręczyła się. Panie zamieszkały razem w Norwegii, a teraz nagle zaskoczyły wszystkich radosną nowiną. Jak się okazało, Roksana i Maria właśnie wzięły ślub humanistyczny!

Postanowiłyśmy, że weźmiemy ślub humanistyczny i zrobimy wesele w Polsce, żeby dzielić te chwile z bliskimi. Stresowałyśmy się obie okropnie, bo miałyśmy dwa miesiące na przygotowanie wszystkiego. W dodatku zdalnie, bo mieszkamy w Norwegii. Dużo pomogli nam przyjaciele, znajomi i rodzina, każdy załatwiał coś innego - powiedziała Roksana Gac w rozmowie z ,,Co za tydzień''

Pierwsze nagrania z tego wyjątkowego dnia Roksany i Marii właśnie trafiły do sieci. Nie zabrakło pod nimi podpisu pt. "żony". Zwyciężczyni 2. edycji "Projekt Lady" w rozmowie z "Co za tydzień" opowiedziała o szczegółach uroczystości. Ze względu na to, że razem z ukochaną zdecydowały się na ślub humanistyczny, postanowiły same napisać swoje przysięgi.

Przysięgi pisałyśmy same, co było ogromnym stresem. Ja swoją napisałam dzień przed ślubem, a Mery wcześniej -ona musi mieć wszystko zaplanowane i dopięte. - dodała

W tym samym wywiadzie Roksana Gac opowiedziała również o planach poślubnych z ukochaną. Jak się okazało, panie chcą kupić razem dom, a także marzą o tym, aby zostać mamami.

Wszystko mamy zaplanowane. Za rok chcemy kupić dom. Mam nadzieję, że się uda, bo ,,30'' na karku. Chciałybyśmy zostać mamami, ale zobaczymy, co czas pokaże - przyznaje wprost

Fani zasypali Roksanę i Marię lawiną gratulacji i życzeń.

Jejciu gratulacje dziewczyny. Cudowne jesteście

Cudowne Wy! Jeszcze raz gratuluje

Gratulacje! Wszystkiego co najlepsze - piszą internauci

Roksanie i jej ukochanej życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!

