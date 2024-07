Roksana Węgiel i jej maturalna stylizacja dość ostro została oceniona przez Irenę Kamińską-Radomską, ekspertkę od etykiety i mentorkę w programie "Projekt Lady". Teraz gwiazda odniosła się do tych słów i nie tylko broni swojej stylizacji, ale zdradziła też jakim stylem się inspirowała. Roksana Węgiel nie ukrywa, że mimo wszystko jest zadowolona ze swoich stylizacji...

Roksana Węgiel w rozmowie z reporterem Party.pl wróciła do swoich maturalnych stylizacji i mówi wprost, że jej zdaniem każdy z tych zestawów zasłużył na perły, nawiązując do słów Ireny Kamińskiej-Radomskiej.

Artystka, która wielokrotnie wzbudzała niemałe zamieszanie swoimi stylizacjami, teraz podkreśla, że w jej maturalnych zestawach nie było nic kontrowersyjnego:

Nie ubrałam się wyzywająco na te matury, założyłam spódniczkę. To były takie stylizacje trochę w stylu Britney Spears, trochę Old Money, więc nie było w tym nic kontrowersyjnego, aczkolwiek rozumiem, że komuś mogło się to nie podobać - dodała artystka.