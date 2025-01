Program "Projekt Lady" był emitowany na antenie TVN od 2016 do 2021 roku. Jego uczestniczki, które przedtem wiodły imprezowy tryb życia i nie stroniły na co dzień od wulgarnych zachowań, przeprowadzały się do pałacu, gdzie pod okiem ekspertek uczyły się, jak być damą. W jednej z edycji udział wzięła Patusia, która momentalnie skupiła na sobie uwagę wszystkich odbiorców. Co u niej słychać?

Patusia jedną z barwniejszych uczestniczek w "Projekcie Lady"

Patrycja Karczewska, znana również jako "Patusia", wystąpiła w pierwszej edycji "Projektu Lady". Dała się wówczas poznać nie tylko jako imprezowiczka, ale i wielka miłośniczka różu, która lubowała się szczególnie w odważnych stylizacjach, nierzadko zakupionymi w sex shopie. Szybko zwróciła na siebie uwagę widzów, ale niestety, w programie nie zagrzała miejsca zbyt długo. Choć w show pojawiła się, by zmienić swoje dotychczasowe życie, okazała się wyjątkowo odporna na rady mentorek, dlatego musiała pożegnać się w formatem.

Po opuszczeniu pałacu zrobiło się o niej cicho, jednak wystarczy spojrzeć na jej instagramowy profil, by przekonać się, że nie porzuciła aktywności w mediach. Patrycja nie kryła się bowiem z faktem, że marzyła jej się kariera w show-biznesie.

Co dziś słychać u Patrycji z "Projektu Lady"?

Obecnie Patusia mieszka w Krakowie, gdzie zajmuje się pielęgnacją kosmetyczną. Jest bardzo aktywna na Instagramie i obserwuje ją tam przeszło 16 tysięcy użytkowników. Z jej profilu możemy wyczytać, że jest bohaterką serialu na Polsat Cafe - "Hardcorowa miłość", który opowiada o kobietach, których mężami, partnerami, synami czy braćmi są tzw. faceci z miasta.

Oprócz tego w opisie pojawiła się informacja, że Patrycja wygrała na jednej z gal "Punch Down", gdzie uczestnicy zadają sobie ciosy otwartą ręką w twarz. To, co jednak najbardziej rzuca się w oczy, to piorunująca metamorfoza kobiety. Choć nadal jest wielką miłośniczką tlenionych włosów i barwnych, sporo odsłaniających stylizacji, jest nie do poznania. Nie stroni też od mocniejszego makijażu, zwieńczonego sztucznymi rzęsami.

Fani, którzy ostatni raz widzieli Patusię jeszcze w show TVN-u, mogą mieć problem, by dziś ją rozpoznać. Najnowsze zdjęcia Patusi możecie zobaczyć poniżej.

Patrycja Wieja z "Projekt Lady" zmieniła swoje życie o 180 stopni

Warto przypomnieć, że w tej samej edycji, co Karczewska, udział w programie wzięła Patrycja Wieja, której udało się zwyciężyć. Obecność w projekcie pozwoliła jej zmienić życie o 180 stopni, a dziś deklaruje się jako wielka pasjonatka sportu i stawia ogromny nacisk na samorozwój. Zgromadziła na Instagramie przeszło 150 tysięcy obserwatorów, z którymi chętnie dzieli się kadrami z podróży, rozmaitych wyzwań i chwali się kolejnymi sukcesami.

