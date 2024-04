Widzowie odliczali dni do Casa Amor na "Love Island". Ich życzenie zostało spełnione, bo do willi wkroczyło właśnie pięć nowych dziewczyn gotowych na to, by nieźle namieszać. Jedna z nich jest im już bardzo dobrze znana. Dominika brała udział w ostatniej edycji "Projekt Lady", ale odpadła już w pierwszym odcinku. Jak będzie tym razem?

Reklama

Mimo że wyglądam na spokojną i cichą to jestem szalona i też otwarta — zapowiada uczestniczka.

Dominika z "Projektu Lady" pojawiła się w "Love Island"

Ostatnie dni na Wyspie Miłości były pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Najwięcej emocji na "Love Island" wzbudzał Adrian, który nie mógł przeżyć tego, że Wiki nie wybrała go po powrocie do programu. Jednak uczestnik show nie musiał zbyt długo patrzeć, jak jego ukochana buduje relacje z kimś innym, bo po głosowaniu uczestników razem z Oliwią byli zmuszeni opuścić wille. Emocje po ich odpadnięciu nie zdążyły jeszcze opaść, a uczestniczki show chwile później zostały zabrane do Casa Nova, by móc przyglądać się temu, jak bawią się ich partnerzy z nowymi uczestniczkami w Casa Amor.

Na Wyspie Miłości pojawiło się pięć nowych pięknych uczestniczek: Amanda, Angelika, Dominika, Sylwia i Ola, które będą próbowały skraść serca islanderów. Czy im się to uda? Okaże się w najbliższych odcinkach. Internauci od razu wychwycili, że Dominika brała udział w ostatniej edycji "Projektu Lady".

A Dominika, która weszła do willi była w ostatniej edycji Projektu Lady i jako pierwsza odpadła — napisała jedna z internautek.

Zobacz także

Uczestnicy "Love Island" nie mogą narzekać na nudę w Casa Amor, natomiast uczestniczki muszą się pogodzić z tym, że będą mogły tylko oglądać, co robią ich partnerzy. Nie mają co liczyć na nowych uczestników, co mocno rozzłościło internautów.

Bida, dajcie nowych!!!

Czemu nie dacie dziewczynom facetów, znowu nie jest to sprawiedliwie

Chyba uczestników na castingu zabrakło, że chłopów dla pań nie ma oraz że uczestnicy wracają po kilka razy — piszą internauci.

A wy co myślicie o tym, że uczestniczki show zostały inaczej potraktowane niż ich partnerzy?

Reklama

Zobacz także: Emi z "Love Island" w towarzystwie uwielbianego uczestnika. Pocieszyła się już po Adrianie?