Magdalena Lubacz z "Projektu Lady" wzięła ślub. Zdjęcia z ceremonii pojawiły się w sieci. Jak wyglądała panna młoda? Zobaczcie zdjęcia z wielkiego wydarzenia. Zwyciężczyni 3. edycji kontrowersyjnego programu TVN do ślubu pojechała karocą.

Maluba czyli Magdalena Lubacz w 2018 roku wygrała trzecią edycję "Projektu Lady". Do dziś próbuje swoich sił jako influencerka. Aktualnie jest szczęśliwie zakochana a dziś podzieliła się radosną nowiną, że jest już po ślubie. Mąż Magdaleny Lubacz to Maciej Rataj zawodnik MMA. W sieci pojawiły się zdjęcia z ceremonii. Magdalena Lubacz wybrała suknię ślubną, która podkreślała jej sylwetkę. Mocnym jej elementem był również głęboki dekolt. Para młoda do ślubu pojechała karocą.

Magdalena Lubacz postawiła na bukiet ślubny składający się z czerwonych kwiatów. Takie były również dekoracje. Pan młody postawił na jasną marynarkę i koszulę, którą połączył z czarnymi spodniami garniturowymi i czarną kamizelką. Młodej parze gratulujemy i życzymy dużo szczęścia.

Magdalena Lubacz zaledwie dwa dni temu pochwaliła się, że jest zaręczona. Ukochany oświadczył się jej na dwa dni przed ślubem. Ze wpisu, który opublikowała w sieci wynika, że ślub oraz wesele zorganizowali w mniej niż miesiąc:

Powiedziałam TAK. Będę narzeczoną przez niecałe dwa dni! Już w sobotę nasz ślub! Jest we mnie tyle emocji, że nie wiem, co napisać! Jutro coś dla Was nagram prosto z serca. Ślub i wesele w trzy tygodnie? Tak — to możliwe

- napisała na Instagramie.