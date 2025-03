Marta Manowska, prowadząca wielki telewizyjny hit "Sanatorium miłości", w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie najnowszej edycji programu. Jacy są uczestnicy randkowego show dla seniorów?

W niedzielę 2 marca na antenie Telewizyjnej Jedynki wystartuje siódma edycja "Sanatorium miłości". Niedawno Marta Manowska przekazała wspaniałe wieści i potwierdziła, że uwielbiany przez widzów program wraca na antenę TVP. W programie wzięli udział m.in. emerytowaną matematyczkę Anię, fotografkę Danutę, czy kulturystę Edmunda. Czy uczestnicy odnajdą swoje drugie połówki w randkowym show? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce. Teraz Marta Manowska w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, czego możemy spodziewać się po uczestnikach siódmej edycji "Sanatorium miłości".

(...) Energia niezwykła w tym roku. Zebrała się taka grupa podeszła z dużą ekscytacją do tego programu. Myślę, że to jest potrzebne, ale też z jakąś konfesyjnością, spokojem, z otwartością na zmiany, że faktycznie chce coś jeszcze w sobie przerobić, żeby więcej zrozumieć, jeszcze bardziej cieszyć się swoim życiem

Marta Manowska, z którą rozmawialiśmy podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP, przyznała, że nie wie, czego może się spodziewać kiedy spotka uczestników "Sanatorium miłości", którzy przyjechali na ramówkę.

Energia zbiorowa była gigantyczna. Ja nie wiem na przykład co mnie dzisiaj czeka. Ja nigdy nie wiem kiedy oni się pojawią, co mnie czeka, a coś mnie tam w środku dzisiaj czeka bo coś jest wymyślone. Nie byłam na próbach więc nie wiem, ale patrząc na nich ja się czuję z jednej strony spokojna, a z drugiej strony czuję gigantyczne wyzwanie bo tak jak mówię nigdy nie można się przygotować na to, co nas spotka w otoczeniu tych osób

dodała.