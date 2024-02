Nowy format TVN „Czas na show. Drag Me Out” budzi coraz większe emocje. Wiemy już, że jurorami w programie będą Anna Mucha, Michał Szpak oraz Andrzej Seweryn. Świeżą produkcję poprowadzi Mery Spolsky. Stacja zdradza kolejne tajemnice odnośnie show. Ostatnio ujawniono, że widzowie zobaczą m.in. znanego z „RuPaul’s Drag Race UK” Alexis Saint-Pete. Przyszedł moment, by poznać pierwszego uczestnika. Nigdy byście na to nie wpadli. To gwiazda serialu „Rodzinka.pl”.

Reklama

Tomasz Karolak pierwszym uczestnikiem „Czas na show. Drag Me Out”

Niedawno Michał Szpak zdradził kulisy programu „Czas na show. Drag Me Out”. W ostatnim czasie zamieszanie wokół nowego formatu TVN jest coraz większe. Wreszcie widzowie dowiedzieli się, kto wystąpi w programie. Pierwszym uczestnikiem jest Tomasz Karolak. Nie – to nie pomyłka. W świeżej produkcji stacji wystąpi gwiazda „Listów do M” i serialu „Rodzinka.pl”.

Zobacz także: Michał Szpak właśnie zdradził tajemnicę. "Dzisiaj mogę już oficjalnie o tym powiedzieć"

Tomasz Karolak Pawel Wodzynski/East News

Tomasz Karolak nauczy się sztuki makijażu, kreacji stroju scenicznego i poruszania się w nim na scenie. Nowe doświadczenia będzie chłonął pod okiem swojej mentorki, czyli profesjonalnej Drag Queen. Co sam aktor sądzi o nowej przygodzie? Nie ukrywa, że będzie musiał się napracować.

To będzie wyzwanie dla mnie ogromne. To będzie wyzwanie też bycia w kobiecym, bliskim ciału kostiumie, który uwidacznia wszystkie tak zwane, jak o sobie myślimy, zewnętrzne mankamenty. Bo my przecież rzadko kiedy siebie akceptujemy – przyznał Tomasz Karolak.

Tomasz Karolak ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Nie po raz pierwszy gwiazdor „Listów do M” wystąpi w programie rozrywkowym. Widzowie mogli zobaczyć aktora w takich formatach jak „Mój agent” oraz „Ameryka Express”.

Zobacz także

Mój udział jest też dla mnie po to, żeby siebie zacząć akceptować, bo jestem osobnikiem, który nie do końca się akceptuje – wyjaśnił.

W „Czas na show. Drag Me Out” szóstka rozpoznawalnych mężczyzn pokaże przed kamerami nieznaną dotąd twarz i rozpocznie przygodę z kulturą Drag Queens. Przy okazji da to również widzom możliwość głębszego poznania tego świata. Każdemu pomagać będzie profesjonalna performerka. Zwycięska drużyna dostanie diadem królowych.

Michał Szpak VIPHOTO/East News

Zobacz także: Krzysztof Stanowski ruszył ze swoim kanałem. Jego żona też pojawiła się w telewizji

Myślę, że my nie rozumiemy kobiet w ogóle. Próbujemy się do nich mentalnie zbliżyć, więc może trzeba zaatakować tę sytuację z innej, zewnętrznej strony: Włóż takie szpilki i zobacz, o co chodzi – dodał Karolak.

Reklama

Czekacie na nowy program TVN?

Anna Mucha Artur Zawadzki/REPORTER