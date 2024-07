Paweł Kukiz w jury "The Voice of Poland" obok Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak? Okazuje się, ze taki był plan TVP. Kulisy rozmów z muzykiem zdradził w najnowszym wywiadzie dla TOK FM, były prezes TVP Juliusz Braun.

Paweł Kukiz w The Voice of Poland?

Jak zdradził były prezes, Kukiz kilka lat temu dostał propozycję zostania jurorem muzycznego programu Dwójki. Dlaczego negocjacje z muzykiem nie zakończyły się sukcesem?

"Paweł Kukiz był przez nas bardzo namawiany, nie tylko zapraszany, żeby wystąpił jako trener w programie The Voice of Poland. Bardzo nam się podobało, że to są różne wrażliwości, bo taka jest koncepcja tego programu. I wtedy już odmówił (Kukiz, przyp.red.), mówiąc, że ma plany związane z polityką", zdradza Braun.

Paweł Kukiz zrezygnował, ponieważ już wtedy miał aspiracje polityczne. Odniósł sukces na scenie politycznej, bo jego partia w ostatnich wyborach dostała się do Sejmu.

Były prezes zdradził, że rozmowy z muzykiem odbyły się trzy lata temu, czyli wtedy gdy w jury programu zasiadali - Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Baron i Tomson z zespołu Afromental oraz... Marek Piekarczyk. Czy to właśnie on został jurorem, bo Kukiz odmówił? Wiele na to wskazuje. Żałujecie, że muzyk i obecny lider partii Kukiz'15 zrezygnował wtedy z udziału w show?

Paweł Kukiz w sejmie w czasie expose Beaty Szydło

Paweł Kukiz w Sejmie

Paweł Kukiz

Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk na koncercie charytatywnym The Voice