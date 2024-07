14. edycja "Tańca z Gwiazdami" zyskała dużą oglądalność widzów i właśnie dlatego produkcja postawiła na kolejną odsłonę show, która trafi na ekrany 8 września Znamy już cały kobiecy skład nadchodzącego sezonu, a teraz przyszedł czas na mężczyzn. Tego nazwiska nie spodziewa się nikt! Zobaczcie, o kogo chodzi.

To on podbije parkiet "Tańca z Gwiazdami"

Już niebawem widzowie będą mogli ponownie zasiąść przed telewizorami i podziwiać nowe gwiazdy, które walczą o Kryształową Kulę w programie "Taniec z Gwiazdami". Niedawno dowiedzieliśmy się, że w 15. edycji zobaczymy aktorów: Vanessę Alexander i Michała Meyera. Jednak poza nimi, produkcja zaprosiła do programu wybitną piosenkarkę, która może naprawdę doskonale poradzić sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Mowa oczywiście o Natalii Nykiel. W kuluarach mówi się, że swoich sił spróbują również: Maciej Zakościelny, Filip Lato, Filip Bobek, Julia Żugaj czy Anna Maria Sieklucka. Teraz do tego grona dołączy on - Piotr Świerczewski!

Portal Jastrząb Post dowiedział się, że były piłkarz i kapitan niejednokrotnie odmawiał udziału w show, jednak tym razem produkcji udało się go namówić. Z relacji serwisu wynika, że piłkarz ma już podpisany kontrakt z Polsatem, więc to już pewne, że od sierpnia ruszy na salę treningową, aby na początku września pokazać swoje umiejętności taneczne przed milionową publiką.

Z naszych informacji wynika, że wszystkie gwiazdy miały okazję się poznać podczas pierwszej sesji wizerunkowej, która miała miejsce na początku tego tygodnia.

Co ciekawe, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" ponownie zobaczymy Michała Danilczuka, który ma zatańczyć z Majką Jeżowską, Michała Kassina, Jacka Jeschke czy Hanię Żudziewicz. Niestety, w przyszłym sezonie nie wystąpi Marcin Hakiel czy Magdalena Perlińska. Na ich miejsce wejdą nowi tancerze, którzy wygrali casting organizowany już jakiś czas temu przez produkcję "Tańca z Gwiazdami".

Jesteście ciekawi, jak poradzi sobie Piotr Świerczewski? My bardzo!

