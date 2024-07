Już za kilka tygodni na antenie Polsatu będziemy mogli oglądać kolejną edycję "Tańca z gwiazdami". Poprzednia dostarczyła widzom i samej produkcji sporo emocji, a czy kolejna jej dorówna? Wiele zależy od składu uczestników oraz tancerzy. Nam udało się dowiedzieć, czy na parkiecie ponownie zobaczymy Marcina Hakiela.

Marcin Hakiel nie wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"?

14. edycja "Tańca z gwiazdami" odbiła się tak głośnym echem, jak chyba jeszcze żadna. Szczególnie dużo mówiło się o Dagmarze Kaźmierskiej, która nie najlepiej radziła sobie na parkiecie. Eskalacja emocji nastąpiła dopiero jednak w momencie, gdy zdecydowała się opuścić show, a wtedy na jaw zaczęły wypływać mroczne szczegóły z jej kryminalnej przeszłości.

Ze sporym zamieszaniem musiał się zmierzyć również Marcin Hakiel, który był jej programowym partnerem. Co ważne, tancerz powrócił do "TzG" po wieloletniej przerwie i zapewne nawet w snach nie mógł wyobrazić sobie, że na start czekają go takie afery. Jak wiadomo, we wrześniu zobaczymy nową edycję show, zatem czy znów na parkiecie zagości Marcin Hakiel?

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Wielu sądziło, że tancerz po wieloletniej przerwie na dłużej wraca do formatu, jednak jak udało nam się ustalić, nie zatańczy on już we wrześniu. Co więcej, oprócz niego zabraknie jeszcze dwóch innych tancerzy.

Marcin i dwóch innych tancerzy z poprzedniego sezonu nie wystąpią tym razem w ''TzG''. Na ich miejsce wejdą nowi tancerze ze świeżym spojrzeniem i nową energią. Będą również dwie nowe tancerki - zdradza nasz informator.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East New

Warto zaznaczyć, że Marcin Hakiel i jego ukochana spodziewają się obecnie dziecka, zatem możemy domyślać się, że przygotowania do powiększenia się rodziny pochłoną go w najbliższym czasie. Przypominamy również, że udało nam się dowiedzieć o planowanym udziale znanych aktorów w "Tańcu z gwiazdami"! Czekacie?

