Ostatnimi czasy Ania Lewandowska króluje na językach. Chociaż początkowo jej nauka tańca nie budziła większych emocji, z czasem internauci dopatrzyli się w tym pewnych kontrowersji. Czy jednak nowo nabyte umiejętności trenerka będzie miała niebawem okazję przetestować w "Tańcu z Gwiazdami"?! Jest komentarz tancerza z show.

Ania Lewandowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Od tygodni w mediach aż huczy na temat nowego hobby Ani Lewandowskiej, którym jest nauka bachaty, czyli sensualnego tańca wywodzącego się z Dominikany. "Lewa" regularnie uczęszcza na treningi już od przeszło roku i od samego początku skrupulatnie relacjonuje je w sieci. Jednak dopiero niedawno fani dopatrzyli się w tym, jak sądzą, czegoś niestosownego.

Bachata polega na bliskim kontakcie z partnerem, dlatego internauci uznali, że "mężatce nie wypada tak tańczyć". Spora część w ostrych słowach wytyka Ani, że przekroczyła granicę dobrego smaku, a inni zarzucają jej nawet zdradę Roberta. Jednocześnie niektórzy wyrażają współczucie dla piłkarza! Wybuchła z tego powodu niezła afera i nie uciszył jej nawet komentarz samego "Lewego", który wyznał, że nie ma problemu z hobby żony.

W międzyczasie zaczęły pojawiać się dyskusje, czy aby nowe, taneczne umiejętności Ani nie zachęciłyby Polsatu do zawieszenia na niej oka. Fani spekulują o jej udziale w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", a niektórzy są wręcz pewni, że tak się stanie. Teraz na ten temat wypowiedział się dla Faktu Jacek Jeschke, czyli jeden z czołowych tancerzy w show. Okazuje się, że ten nie tylko widzi szansę na to, że w programie Ania świetnie by sobie poradziła, ale także wyraził chęć do bycia jej tanecznym partnerem.

Myślę, że duża grupa ludzi chciałaby zobaczyć, jak Anna Lewandowska odnalazłaby się w takim programie, jak ''Taniec z Gwiazdami''. Sam byłbym tego ciekawy. Byłoby mi bardzo miło, gdybym mógł jej partnerować w tańcu

Jacek wypowiedział się przy okazji o nowej pasji "Lewej".

Dla mnie to jest super, że Ania ma taneczną zajawkę. Moim skromnym zdaniem fajnie się w niej odnajduje - dodał.

Chcielibyście zobaczyć Anię Lewandowską w "Tańcu z Gwiazdami"?

