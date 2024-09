Niedawno rozpoczęła się 15. edycja "Tańca z Gwiazdami", a teraz okazuje się, że trwają już poszukiwania kandydatów do kolejnej odsłony show. Producenci mają tym razem na celowniku piłkarzy i już w tej sprawie zostały poczynione pewne kroki. Telefon z "Tańca z Gwiazdami" otrzymał między innymi Jakub Błaszczykowski, a jego decyzja w sprawie udziału w tanecznym formacie zaskoczy wszystkich! Zobaczymy go w tanecznym show Polsatu?

"Taniec z Gwiazdami" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów widzów. Ubiegła edycja cieszyła się wielką popularnością, więc Edward Miszczak postanowił utworzyć kolejną, 15. odsłonę tanecznego show, która właśnie wystartowała. Największym zaskoczeniem pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" okazała się być aktorka Vanessa Aleksander, która zgarnęła pierwszą "czterdziestkę" za paso doble! 15. sezon dopiero się zaczyna, jednak już widać, że może być kolejnym sukcesem stacji Polsat. Na tej fali produkcja rozpoczęła przygotowania do wiosennej edycji show i zaczęła kompletować uczestników.

Z naszych informacji wynika, że tym razem produkcja stawia na sportowców, a dokładniej piłkarzy. Trzeba przyznać, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Okazuje się, że kroki zostały już poczynione, a na pierwszy ogień poszedł Kuba Błaszczykowski. Czy to oznacza, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawi się jeden z najbardziej popularnych piłkarzy w kraju?

Tak, to prawda. Jakub Błaszczykowski otrzymał propozycję udziału w Tańcu z Gwiazdami i to na bardzo korzystnych warunkach, jednak nie potrzebował czasu do namysłu i od razu podziękował za ofertę. Niestety, nie zobaczymy go na wiosnę w tanecznym show.

- zdradza osoba z produkcji TzG.