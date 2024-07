W poprzedniej, 14. odsłonie "Tańca z Gwiazdami" furorę zrobiła Roksana Węgiel. Wraz z Michałem Kassinem dotarli aż do finału, gdzie zajęli drugie miejsce. Nic więc dziwnego, że producenci chcieli, żeby w nowej, 15. serii show również pojawiła się wokalistka, która elektryzuje publiczność. Z naszych informacji wynika, że do programu udało im się ściągnąć jedną z topowych gwiazd polskiej sceny. Zobaczcie, o kim mowa.

Reklama

Natalia Nykiel w "Tańcu z Gwiazdami"!

Producenci "Tańca z Gwiazdami" już mają skompletowaną niemal całą obsadę 15. edycji show. Na parkiecie pojawi się aż 12 par, a wśród nich, jak zdradza nasz informator, sama... Natalia Nykiel!

Producentom zależało na jej udziale - Natalia jest przecież jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek, ale również bardzo charyzmatyczną! mówi nam osoba związana z produkcją

Natalia Nykiel swoją karierę zaczynała w show "The Voice of Poland", gdzie dotarła aż do finału. Zaraz potem wydała singiel "Bądź duży", który stał się ogólnopolskim hitem i zyskał status diamentowej płyty. Wydała kilka albumów, które świetnie przyjęła publiczność oraz krytycy - za minialbum "Origo" otrzymała Fryderyka. W 2020 roku Natalia Nykiel była jurorką w show Polsatu - "The Four. Bitwa o sławę". Powstała tylko jedna seria tego programu.

Cieszycie się z jej udziału?

Wojciech Olkusnik/East News

Kto jeszcze pojawi się jesienią w "Tańcu z Gwiazdami"? Stacja póki co milczy, ale z medialnych doniesień wynika, że na parkiecie swoich sił spróbują również Anna-Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Karolina Gilon, Filip Bobek, Maciej Zakościelny czy Mariusz Czerkawski.

Zobacz także

Nie zmieni się skład jury - uczestników będą oceniać Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Program poprowadzą Paulina Sykut oraz Krzysztof Ibisz.

Zobacz także: Dlaczego Hania Żudziewicz nie wystąpi w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Powód zaskoczy wszystkich

Pawel Wodzynski/East News

Nowością w show będą tzw. "dogrywki". Dwie zagrożone pary będą mogły zmierzyć się ze sobą raz jeszcze, ale o tym, która z nich przejdzie dalej, zadecydują już tylko jurorzy. Polsat nie zdradza daty emisji programu - w poprzedniej edycji były to niedzielne wieczory o godzinie 20.00, co przełożyło się na świetną oglądalność. Jest więc szansa, że tak też będzie przy 15. odsłonie "Tańca z Gwiazdami".

Reklama

Będziecie oglądać?