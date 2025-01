Fani "Rolnik szuka żony" zastanawiają się, dlaczego Waldemar i Dorota nie pojawili się wśród par w świątecznym odcinku formatu. Okazuje się, że to właśnie rolnik zdecydował, że jego i jego ukochanej zabraknie w bożonarodzeniowym wydaniu, w którym spotkały się pary z różnych sezonów. Dlaczego taka decyzja?

Reklama

Waldemar z "Rolnik szuka żony" zrobił to specjalnie

Waldemar i Dorota wzięli udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Chociaż uczestniczka była na gospodarstwie rolnika, dopiero w finałowym odcinku widzowie dowiedzieli się, że Waldemar i Dorota stworzyli parę. Rolnik odezwał się do swojej kandydatki dopiero po tym, jak nie wyszło mu z inną. Mało kto dawał im wówczas szansę. Bardzo szybko okazało się, że relacja Doroty i Waldka nie potrzebowała kamer i poparcia internautów, by przetrwać. Kilka miesięcy po programie okazało się, że para spodziewa się dziecka. Na świecie pojawiła się ich pierwsza wspólna córeczka Dominika. Waldemar i jego ukochana wychowują także synów z poprzednich związków. Rolnik zapytany o kontakty z mamą swojego pierwszego dziecka, odpowiedział: "Mamy dobre relacje w kwestii, gdy chodzi o naszego syna. Dogadujemy się i wspólnie działamy by poprawnie się rozwijał i rósł na porządnego człowieka".

Widzowie "Rolnik szuka żony" zastanawiają się wciąż, dlaczego Waldemara i Doroty nie było w świątecznym odcinku, szczególnie, że wiedzą, że była to decyzja rolnika. Dlaczego tak zdecydował?

party.pl

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie miał nic do ukrycia. O powodach nieobecności w świątecznym odcinku "Rolnika" wskazał fakt, że w ubiegłym roku po zakończeniu 10. sezonu nie dostał zaproszenia:

Świeżo po naszej emisji nie dostaliśmy zaproszenia do świątecznego odcinka, gdyż rzekomo inny był koncept. Ciekawe. Para powstająca z programu zostaje pominięta. To jedyny taki przypadek w ciągu dekady istnienia programu, skoro nie przewidziano dla nas miejsca w zeszłym roku, w tym roku ja nie przewidziałem swojego udziału, mimo iż byliśmy przez produkcję zaproszeni. - napisał na Instagramie.

Czy to była dobra decyzja?

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Aktualnie trwają już zgłoszenia do 12. edycji "Rolnik szuka żony". Sylwetki kandydatów zostaną pokazane tradycyjne w święta Wielkiejnocy, a następnie kandydaci i kandydatki będą mieli czas na napisanie listów, do osób, które chciałyby poznać. "Rolnik szuka żony" odmienił już życie miłosne wielu, powstało mnóstwo rodzin, a na świecie pojawiło się już ponad dwadzieścioro dzieci. Trzymamy kciuki za przyszłych rolników i to, by podobnie jak Waldemarowi i Dorocie a także innym parom znanym z formatu, udało się stworzyć szczęśliwą rodzinę.

Reklama

Zobacz także: Niesamowite wieści u Kamili Boś z "Rolnika" już na początku roku. Musiała się tym podzielić: "Dobrze rozpoczęty rok"