Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" podzieliła się z fanami ważną dla jej rodziny chwilą. Udało się to zrobić tuż przed końcem 2024 roku.

To jest dla mnie taka mega wzruszająca rolka. Sama ją oglądałam z 30 razy i bardzo się cieszę. Jestem mega dumna z mojej rodzinki

Internauci nie kryją wzruszenia po tym, co zobaczyli.

Rodzina Bardowskich z "Rolnik szuka żony" jesienią przeżyła ciężkie chwile. Kiedy południe Polski walczyło z wielką wodą, w skutkach powodzi ucierpiał również rodzinny dom babci Ani Bardowskiej. "Moje serce pękło na milion kawałków". Kiedy żywioł pustoszył miejscowości, rolnicy mieli problem by skontaktować się z najbliższymi. Na szczęście okazało się, że babcia jest cała i zdrowa, a cała rodzina zmobilizowała się by wyremontować 100-letni rodzinny dom.

Ania Bardowska pochwaliła się właśnie efektami po remoncie w domu babci i nie ukrywa wzruszenia:

Nie wiem czy widzieliście ale dodałam nową rolkę, w której pokazałam jak udało nam się wyremontować dom babci po powodzi. To jest dla mnie taka mega wzruszająca rolka. Sama ją oglądałam z 30 razy i bardzo się cieszę. Jestem mega dumna z mojej rodzinki, że udało nam się tak połączyć siły i tak zadziałać

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak wygląda dziś stary rodzinny dom po remoncie, ale najbardziej wzruszającym momentem było wejście do niego jej ukochanej babci i jej bezcenny uśmiech na widok tego, jak teraz będzie mieszkała:

Anna Bardowska, dzieląc się swoim szczęściem, dodała: