Marta Manowska doskonale wie, jak rozpocząć nowy rok z "przytupem"! 2024 rok jeszcze się nie skończył, a fani prezenterki już teraz mogą cieszyć się z kolejnych wspaniałych informacji. Choć na emisję kolejnej edycji "Rolnik szuka żony" widzom przyjdzie jeszcze nieco poczekać, już teraz zobaczą swoją ulubienicę w nieco innym wydaniu, a to jeszcze nie wszystko! Czym jeszcze zaskoczy nas Marta Manowska? Nie uwierzycie.

Robert Stockinger u boku Marty Manowskiej w "The Voice Senior"

Koniec roku nie oznacza wcale nudy, a wręcz przeciwnie: telewizyjne stacje szykują specjalne atrakcje na noc sylwestrową, ale na tym nie poprzestają! Już od początku stycznia widzowie TVP mają szansę na kolejną "gratkę", z której z pewnością cieszy się Marta Manowska, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji - i co ciekawe, tym razem nie chodzi wcale o hitowego "Rolnika".

Już w sobotę, 4 stycznia do TVP powraca uwielbiane show - "The Voice Senior", a w roli prowadzącej 6. edycji zobaczymy ponownie Martę Manowską, czyli prawdziwą ulubienicę widzów. Nie będzie jednak sama: dołączy do niej dobrze znany prezenter, Robert Stockinger! Dziennikarz już teraz nie kryje ekscytacji nowym, zawodowym wyzwaniem. Jak podkreśla Stockinger, już zdążył nawiązać bliskie relacje z uczestnikami:

Bardzo się cieszę, że dołączyłem do rodziny ''The Voice''. Zżyłem się z uczestnikami – niektórych odwiedziłem w ich domach, poznałem rodziny i mocno przeżywam ich losy w programie. To wspaniali, pełni doświadczenia ludzie, od których wiele się nauczyłem. Nie spodziewałem się, że relacje nawiązane podczas nagrań mogą być tak autentyczne. Zawsze marzyłem o poprowadzeniu programu talent show, więc towarzyszą mi emocje równie silne jak u uczestników - mówi Robert Stockinger.

To jednak nie wszystko. Wiadomo, że w rolach trenerów zadebiutują: Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Robert Janowski, a w składzie znajdzie się również Andrzej Piaseczny, którego widzowie doskonale kojarzą z pierwszych dwóch edycji "The Voice Senior".

Przypomnijmy, że to piąta edycja "The Voice Senior", którą poprowadzi Marta Manowska. Prezenterka miała przerwę jedynie na 4. edycję, podczas której zastąpiła ją Małgorzata Tomaszewska. W najnowszej odsłonie show TVP nie zobaczymy za to Rafała Brzozowskiego, który prowadził poprzednie odsłony programu.

Tymczasem trwają zgłoszenia do 12. edycji "Rolnik szuka żony", do czego w świątecznym odcinku show zachęcali sami uczestnicy i Marta Manowska:

Prowadzisz klasyczne gospodarstwo lub nietypową hodowlę? Masz sady, stawy rybne lub szklarnie? Czujesz, że osiągnąłeś już wszystko w sferze zawodowej i brakuje Ci już tylko kogoś, z kim mógłbyś iść przez życie? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc - zachęca produkcja show.

A Wy? Czekacie na "The Voice Senior" z nowym duetem prowadzących? My bardzo!

