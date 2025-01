Na początku nowego roku Magda z miłosnego hitu TVP udostępniła nowe zdjęcie, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Uczestniczka show wygląda kwitnąco, a pod jej nowym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komplementów. Widać, że uczestniczka show rozpoczęła nowy rok w świetnym nastroju i promiennym wyglądem, co nie uszło uwadze internautom. Spójrzcie tylko na to zdjęcie!

Magda z "Rolnika" kwitnie z dnia na dzień

Magda wzięła udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony", by móc lepiej poznać Marcina. Rolnikowi również spodobała się atrakcyjna mieszkanka Chicago i chętnie zaprosił ją do siebie na gospodarstwo. Na koniec musiał podjąć trudną decyzję i wybrać kandydatkę, z którą chciałby dalej rozwijać relacje. Marcin stwierdził, że "bliżej jest mu do Ani" i postanowił odesłać Magdę do domu. Dziś para jest w szczęśliwym związku, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Ostatnio nawet Ania z "Rolnika" zabrała głos ws. ślubu i nie ukrywała, że razem z ukochanym mają wielkie plany.

Natomiast Magda postanowiła wrócić do Chicago, ale nie na długo, ponieważ na swoim Instagramie ogłosiła, że planuje wrócić na stałe do Polski w kwietniu. Na początku nowego roku uczestniczka show opublikowała nowe zdjęcie, na którym wygląda kwitnąco. Widać, że 31-latka wygląda na szczęśliwą i promienie każdego dnia. Tego samego zdania są również internauci!

Cześć w 2025 – napisała Magda.

Nowe zdjęcie Magdy z "Rolnik szuka żony" zachwyciło internautów. Jedni twierdzą, że nie zmieniła się ani trochę od czasów liceum, a drudzy zachwycali się jej urodą.

Wow pięknie wyglądasz

Ale piekny i naturalny makijaż

Ładnie wyglądasz i urocza z ciebie dziewczyna

Od liceum nic się nie zmieniłaś, ciągle wyglądasz zjawiskowo – piszą internauci.

A wy śledzicie losy uczestników "Rolnik szuka żony"?

