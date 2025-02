Kevin Mglej zyskał szerszą rozpoznawalność w show-biznesie, gdy związał się z topową wokalistką, Roksaną Węgiel. Choć początkowo ich relacja budziła skrajne emocje, z czasem przekonali do siebie opinię publiczną. Para wspiera się na każdym kroku, co mogliśmy zobaczyć choćby teraz. Ukochany 20-latki prosto z Barcelony poinformował o swoim wielkim sukcesie, przyznając, że wiele zawdzięcza również ukochanej.

Reklama

Kevin Mglej świętuje, Roksana Węgiel może być z niego dumna

Kevin Mglej otwarcie mówił o swojej przemianie fizycznej i mentalnej. Jeszcze kilka lat temu jego waga wynosiła 130 kg, a regularne bieganie wydawało się niemożliwe. Jednak dzięki intensywnym treningom i zmianie stylu życia udało mu się osiągnąć formę. Nie było to łatwe wyzwanie – wymagało systematycznych treningów, diety i ogromnej samodyscypliny. Mglej podkreśla, że jego sukces to dowód na to, że każdy może pokonać swoje ograniczenia.

Ostatnio wyleciał wraz z Roxie Węgiel do Barcelony, gdzie wystartował w półmaratonie! W najnowszym poście podzielił się swoim szczęściem, przyznając bez ogródek, że nigdy nie spodziewałby się, że da radę przebiec 21 kilometrów.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie przełomowy. Udało mi się zrealizować cel, o którym 130-kilogramowemu Kevinowi nawet się nie śniło. Trzy lata temu postanowiłem zmienić swoje życie i krok po kroku zawalczyć o zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie uświęca mnie tak jak bieganie. 21 km półmaratonu w Barcelonie za mną. Przy 18 km zaczęła się walka o wszystko, głowa mocno siadała, bo nigdy wcześniej nie przebiegłem więcej niż 11 km

Zobacz także: Andziaks i Luka dzielą się swoim szczęściem. To już lada moment

Roksana Wegiel wspiera ukochanego Kevina Mgleja

Roksana Węgiel, znana piosenkarka i żona Kevina Mgleja, nie kryła dumy z jego osiągnięcia. Wspierała go na każdym etapie przygotowań, motywując do walki o lepszą kondycję i realizację sportowego celu. Sam Kevin nie zapomniał wspomnieć o niej w swoim poście, dziękując za okazaną w ostatnim czasie wyrozumiałość. Nie ukrywa, że 20-latka musiała wiele znieść.

Czuję dużą zmianę, ten rok już jest mocno przełomowy, a w planach dużo więcej. Bardzo dziękuję mojej żonie, która znosiła moje nocne bieganie i lekki stres przed startem

Kevin Mglej udowodnił, że determinacja i ciężka praca prowadzą do wielkich sukcesów. Jego pierwszy półmaraton w Barcelonie to dopiero początek sportowej przygody – a kto wie, może w przyszłości zobaczymy go na trasie pełnego maratonu.

Kevin Mglej przeszedł spektakularną metamorfozę

Kevin Mglej przeszedł imponującą metamorfozę, tracąc blisko 40 kilogramów. Jeszcze w 2022 roku jego waga wynosiła 130 kg, a w 2024 roku osiągnął 98 kg. Proces ten rozpoczął się dwa lata temu i obejmował zmianę nawyków żywieniowych oraz regularne treningi. Kevin podkreśla, że kluczem do sukcesu było spożywanie pełnowartościowych, dobrze zbilansowanych i naturalnych produktów.

Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. Co do treningów, to trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem - mówił on sam w jednej z rozmów z Pudelkiem.

Reklama

Zobacz także: Wiadomo kim jest nowa partnerka Akopa Szostaka? Wszystko przez jedno zdjęcie