Kamila Boś to uczestniczka 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", która zdobyła popularność dzięki swojej urodzie i charyzmie. Prowadzi gospodarstwo w Starej Kornicy na Mazowszu, specjalizujące się w uprawie pieczarek, co przyniosło jej przydomek "Królowa Pieczarek". Mimo że w programie nie znalazła miłości, jej popularność w mediach społecznościowych znacznie wzrosła. Na Instagramie zgromadziła ponad 192 tysiące obserwujących, gdzie dzieli się zdjęciami z życia codziennego i pracy w gospodarstwie.

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o stresie

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu show doświadczyła trudnych chwil, stając się ofiarą stalkingu, o czym opowiedziała publicznie, ostrzegając inne kobiety przed podobnymi sytuacjami. Mimo to Kamila kontynuuje prowadzenie swojego gospodarstwa i pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami swoim życiem i pasjami. W styczniu 2023 roku obchodziła swoje 30. urodziny, rozpoczynając nowy etap życia z optymizmem i wdzięcznością.

Niestety najnowszy wpis na social mediach Kamili Boś szczególnie na początku nie wywołuje optymizmu. Rolniczka podzieliła się ze swoimi obserwatorami szczegółami z życia, opowiadając im o tym, jaki stres spotkał ją w ostatnim miesiącu. Ostatnie tygodnie przed świętami były dla Kamili Boś wyjątkowo stresujące. W swoim wpisie opisała, że ten czas był pełen był napięcia, licznych dylematów i niepewności. Jak przyznała, trudno było jej zachować spokój, ponieważ wszystko wskazywało na to, że może czekać ich praca nawet w pierwszy dzień świąt. Na szczęście los okazał się łaskawy. Jak sama zaznaczyła, wygląda na to, że w najgorszym wypadku tylko jedna grupa będzie musiała dokończyć prace w poniedziałek. Wszystkie najważniejsze rzuty zostały wygenerowane na czas, co oznacza jedno – wolne i spokojne święta.

Ostatni miesiąc to dla mnie jeden wielki stres. Nie będę wszystkiego opisywała, ale było dość dużo nerwów i dylematów. Wszystko wskazywało, że możemy pracować nawet w pierwszy dzień świąt. Wiadomo, panie dopytywały, mówiły, jakby chciały, a ja od razu miałam ścisk żołądka i odpowiadałam: postaram się. Dzisiaj już widzę, że w najgorszym scenariuszu raczej tylko jedna grupa skończy rzut w poniedziałek. Najważniejsze rzuty ładnie zgenerowane i wolne święta. W końcu mogę odetchnąć - przekazała obserwatorom Kamila Boś.

Losy Kamili Boś do dziś interesują jej fanów. Rolniczka zyskała dużą sympatię widzów. Nic dziwnego trzeba przyznać, że jest to jedna z ciekawszych postaci z "Rolnik szuka żony". Świadczy o tym również to, że dostała najwięcej listów, bo aż około pół tysiąca. Niestety w show nie udało jej się poznać miłości swojego życia.

Facebook / Rolnik szuka żony TVP