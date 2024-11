Marcin Kobierecki zgłosił się do 11. edycji "Rolnik szuka żony" by odnaleźć tę jedyną i prawdziwą miłość. Wszystko do tej pory wskazywało na to, że rolnikowi się to udało! Marcin stworzył relację z Anią i nie ukrywa, że związek rozwija się jak najlepiej, a fani są pod wrażeniem dopasowania pary. Teraz, na kilka dni przed emisją finałowego odcinka "Rolnika", Marcin opublikował zaskakujący wpis. Co przekazał fanom?

Marcin z "Rolnika" zwrócił się do widzów tuż przed finałowym odcinkiem show

Wśród bohaterów i bohaterek obecnej edycji "Rolnika" największą sympatię fanów od początku budził właśnie Marcin, który, choć długo wahał się z wyborem kandydatki, ostatecznie podjął najlepszą dla siebie decyzję. Rolnik buduje związek z Anią, która zaimponowała mu swoją szczerością i wyważeniem, a także promiennym uśmiechem. Fani kibicują zarówno tej parze, jak i Rafałowi i Dominice, których związek także nabiera coraz szybszego tempa.

Na ostatniej randce Marcin zdecydował się na wyznanie wobec swojej wybranki i wypowiedział w jej stronę magiczne słowa "kocham Cię"! Ania była zachwycona i odwdzięczyła się tym samym. Fani mogą zatem spekulować, że w wielkim finale 11. edycji "Rolnik szuka żony" również zobaczą tę parę razem. Tymczasem, choć Marcin nie zdradził zbyt wiele o finałowym odcinku show, zwrócił się do telewidzów na InstaStories oficjalnego profilu show z ważnym komunikatem:

Zapraszam wszystkich, którzy śledzą losy bohaterów programu ''Rolnik szuka żony'' na finał 11. edycji w niedzielę o 21:20 w TVP1 - przekazał Marcin.

Ostatnio relacja Ani i Marcina wzbudziła ogrom pozytywnych emocji wśród fanów, którzy szybko okrzyknęli ich mianem "nowych Bardowskich"! Czy słusznie? To najlepiej ocenią oczywiście sami widzowie!

Mamy nowych Bardowskich, 10 lat później. Wszystkiego najlepszego dla WAS

Jesteście świetni, bardzo naturalni i autentyczni, bardzo Wam kibicuję!

Od początku tej edycji kibicuję Ani i Marcinowi. Piękna i wartościowa para. Trzymam za nich kciuki i wzruszam się gdy widzę, jak pięknie na siebie patrzą i mówią do siebie z zachwytem i szacunkiem. Mam nadzieję, że nikt i nic nie zakłóci im tej pięknej relacji

Jak potoczą się losy Marcina i Ani? Czy po romantycznym wyznaniu, na które para zdecydowała się w poprzednim odcinku show, zakochani zdecydują się na kolejne deklaracje? O tym przekonamy się już w niedzielę podczas wyczekiwanego finału 11. edycji "Rolnik szuka żony"!

Będziecie oglądać?

