Kamila Boś ma powody do radości! Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim szczęściem i poinformowała o wielkich zmianach w swoim życiu. Okazuje się, że jakiś czas temu wydarzyło się coś, czym dopiero teraz postanowiła podzielić się na Instagramie. Kamila przekazała wspaniałe wieści!

Reklama

Wielka radość u Kamili z "Rolnik szuka żony"

Kamila Boś to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych rolniczek, które wzięły udział w "Rolnik szuka żony". Kamila wystąpiła w ósmej edycji hitu TVP - i chociaż nie znalazła miłości to zdobyła spore grono fanów, którzy do dziś obserwują ją na Instagramie. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych Kamila Boś z "Rolni szuka żony" poinformowała ostatnio o wielkiej rewolucji w swoim życiu. Teraz również ogłosiła w sieci wspaniałe wieści!

Kamila z "Rolnik szuka żony" już nie ukrywa swojego szczęścia!

Instagram @kamila.bos

Kamila z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories wyznała, że w jej życiu zaszły spore zmiany!

Nie wspominałam nic wcześniej, ale zostałam wybrana na Radną Gminy. Dzisiaj byłam na pierwszej sesji zdradziła rolniczka.

Dopiero teraz Kamila pochwaliła się swoim szczęściem, a przy okazji zdradziła, że jako radna chciałaby wspierać najmłodszych.

Zobacz także

Tak sobie myślałam, co by tu robić społecznie. I wiecie co, bardzo bym chciała wspierać dzieciaki, młodzież w rozwoju, motywować do działania. Przykro się patrzy, jak wiele dzieciaków jest pogubionych. Czas pokaże dodała rolniczka.

Instagram @kamila.bos

Nie pozostaje nam więc nic innego tylko pogratulować i życzyć wielu sukcesów! Brawo!

Reklama

Zobacz także: Nicola z "Rolnik szuka żony" na wyjątkowym spotkaniu. Takiego zdjęcia jeszcze nie pokazała