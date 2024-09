Kamila Boś z "Rolnika" ma bardzo napięty grafik, co - jak wiadomo - nie sprzyja rozwijaniu nowych znajomości czy pielęgnowania tych starych. Jakie podejście ma gwiazda show TVP do przyjaźni? Zobaczcie, co zdradziła nam o pielęgnowaniu relacji i planowaniu wolnego czasu.

Reklama

Kamila Boś nie ma czasu na relacje? Obiecała sobie jedno

Kamila Boś już w trakcie udziału w "Rolnik szuka żony" została okrzyknięta najpiękniejszą rolniczką w historii show. Teraz, po kilku latach od zakończenia programu, Kamila ma nie tylko sympatię telewidzów, ale też swoich obserwatorów w sieci. Rolniczka nie ukrywa, że regularnie otrzymuje propozycje spotkań - nie tylko od znajomych, ale również od internautów.

Niestety, okazuje się, że Kamila prowadzi bardzo napięty grafik, w którym nierzadko brakuje czasu na pielęgnowanie relacji i organizację spotkań - a co dopiero na budowanie nowych znajomości!

Niestety u mnie ciągle coś się dzieje. Ja od maja miałam chyba dwa weekendy wolne (...) i teraz wszystkie weekendy do końca września mam zaplanowane. Dlatego na spotkania ze znajomymi ciężko mi wydobyć trochę tego czasu, bo ciągle coś się dzieje - przyznała Kamila Boś.

Rolniczka przed naszą kamerą obiecała sobie jedno: jesienią planuje poświęcić czas życiu towarzyskiemu:

Wiem, że sporo znajomych jest na mnie złych, ale sobie założyłam, że od października będę gospodarowała ten czas, żeby się umawiać, spotykać - dodała rolniczka.

Co jeszcze zdradziła nam Kamila Boś o swoim podejściu do relacji? Będziecie zaskoczeni!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Rodzinny dom Bardowskiej z "Rolnika" zalany przez powódź. Pokazała zniszczenia