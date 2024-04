To przełomowy moment dla Kamili Boś! Tuż po Wielkanocy rolniczka postanowiła podzielić się z fanami wspaniałą wiadomością. Natychmiast posypały się gratulacje, a bohaterka "Rolnik szuka żony 8" nie może uwierzyć, że jej marzenie właśnie się spełniło:

Sama jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje ale jednak - mówi wprost rolniczka.

Pieczarki sygnowane marką Kamili Boś w popularnym markecie

Właśnie wystartowała nowa, 11. edycja "Rolnik szuka żony", a bohaterowie i bohaterki poprzednich odsłon show są "żywymi dowodami" na to, że program, oprócz upragnionej miłości, przynosi coś jeszcze - nieocenione wsparcie fanów i wiatr w skrzydła do rozwoju własnych pasji i planów.

Kamila Boś, której rozpoznawalność przyniósł udział w 8. edycji show, właśnie podzieliła się z fanami nie lada sukcesem! Rolniczka sama przyznaje, że to dla niej ogromny krok:

W (sklepie - przyp. red.) SELGROS już od piątku będziecie mogli kupić moje pieczary. Sama jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje ale jednak. Spodziewaliście się takiego newsa? - pisze zachwycona Kamila Boś.

Na komentarze fanów Kamila Boś nie musiała długo czekać. Rolniczka otrzymała moc gratulacji i wsparcia nie tylko od internautów, ale też od innych uczestników i uczestniczek hitowu telewizyjnej Jedynki.

Genialny pomysł, brawo - napisała Roksana z 8. edycji ''Rolnika''.

Gratulacje kochana! - dodała Joanna Wielgosz.

Miłości może i nie było, ale fajnie że masz okazję wykorzystać szansę na rozwój

Gratuluję, bo w biznesie właśnie chodzi o to, żeby się rozwijać.

Super, utarłaś nosa wszystkim którzy mówili królowa pieczarek. Na pewno kupię

Instagram/Kamila Boś

Wygląda na to, że biznes Kamili z "Rolnik szuka żony" prężnie się rozwija, a rolniczka może mieć ogromne powody do dumy. Co ciekawe, w ostatnim czasie u Kamili Boś zaszły też inne zmiany: wraz z nadejściem wiosny rolniczka pochwaliła się swoimi planami dot. zdrowego stylu życia i treningów.

Spróbujecie pieczarek od Kamili Boś?

