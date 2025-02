Kamila Boś, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 8. edycji "Rolnik szuka żony", postanowiła odpocząć w egzotycznym raju. Wybrała Bali - malowniczą indonezyjską wyspę, która przyciąga turystów z całego świata. Celebrytka już od kilkunastu dni regularnie dzieli się z fanami kadrami z podróży, jednak jeden z jej ostatnich wpisów mocno zaniepokoił fanów.

Niepokojące zdjęcie Kamili Boś z "Rolnika"

Kamila Boś na początku lutego wybrała się na egzotyczne wakacje. Wraz z koleżankami miała spędzić czas w rajskim otoczeniu, ciesząc się pięknymi plażami i relaksem. Choć początkowo wszystko wskazywało na to, że podróż przebiega zgodnie z planem, niespodziewanie doszło do nagłego zwrotu akcji. Kamila Boś opublikowała zdjęcie wykonane w szpitalnym otoczeniu, co natychmiast zaniepokoiło jej obserwatorów. W krótkiej relacji dała do zrozumienia, że jej pobyt na Bali przybrał nieoczekiwany obrót.

Niestety nie obyło się bez wizyty w szpitalu. Widok, co tam zobaczyłam. Teraz już jest w porządku. Dwa dni temu dziewczynie z naszej paczki małpa zrobiła zębem ranę w palcu. Wstawię wam, co po prostu robić w takich sytuacjach, bo reakcja przewodniczki nie była odpowiednia. A wiadomo jakie są skutki zarażenia się wścieklizną - napisała na Insastories Kamila.

Kamila Boś, postanowiła przypomnieć internautom, co należy zrobić w przypadku, gdy dojdzie do zranienia:

Jeśli ugryzie/zadrapie/ukąsi cię zwierzę, to:– jak najszybciej myj ranę TYLKO wodą z mydłem przez minimum 10 min,– oczyść ranę środkiem dezynfekującym,– zabezpiecz ranę czystym opatrunkiem,– jak najszybciej udaj się do lekarza/szpitala, nawet jeśli rana jest powierzchowna,– lekarz zadecyduje o szczepieniu i najlepiej po trzech dniach zrobić badania krwi i umówić się na wizytę, aby lekarz obejrzał cię. - poradziła fanom.

Kim jest Kamila Boś z "Rolnika"

Kamila Boś wzięła udział w 8. edycji randkowego show TVP "Rolnik szuka żony". Już od pierwszych odcinków przyciągnęła uwagę widzów swoją urodą, pewnością siebie i przedsiębiorczością. Jako właścicielka plantacji pieczarek pokazała, że jest niezależną kobietą sukcesu, która wie, czego chce od życia. Finalnie nie znalazła miłości przed kamerami, ale za to zyskała ogromną sympatię odbiorców.

Widzowie docenili jej bezpośredniość, szczerość oraz naturalność, dzięki czemu po zakończeniu programu nadal cieszy się dużą popularnością. Dziś aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, dzieląc się codziennym życiem, podróżami i pasjami, a jej posty wciąż wzbudzają duże zainteresowanie.

Szczegóły 12. edycji "Rolnik szuka żony"

Obecnie trwa nabór uczestników do 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" - zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 28 lutego 2025 roku. Program poszukuje rolników i rolniczek prowadzących gospodarstwa rolne, którzy pragną odnaleźć swoją drugą połówkę. Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie programu oraz w mediach społecznościowych.

Program "Rolnik szuka żony" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Dotychczas dzięki niemu powstało 16 małżeństw, a na świat przyszło 22 dzieci, co świadczy o jego skuteczności w łączeniu par. Nowa edycja zapowiada się równie emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na premierę, aby śledzić losy nowych bohaterów w ich drodze do odnalezienia miłości.

